特斯拉全球電動車銷售量優於預期 股價勁揚

電動車製造商特斯拉（Tesla）表示，第三季全球電動車銷售量雖較去年同期下滑，但高於市場預期，消息公布後，特斯拉股價今天勁揚。

法新社報導，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的特斯拉第三季（7至9月）共售出48萬6532輛車，較去年同期下降2%，但仍優於多數市場預期。

美國去年同期的電動車銷售量曾因一項稅收抵免優惠即將於2025年9月底到期而大幅增加，市場原本預期今年第三季銷售量降幅會更大。

美國時間接近中午時，特斯拉股價大漲5.0%。

特斯拉今天公布的數據為全球銷售量，未單獨列出美國市場的銷售數字。不過，由於美伊戰爭導致汽油價格飆漲，市場對電動車興趣增加。

摩根大通（JPMorgan Chase）分析師預估特斯拉第三季銷售量為48萬2000輛。他們指出，歐洲7、8月數據顯示，特斯拉銷售量較去年同期增加，但預計中國及美國市場銷售量下滑。

分析師表示，儘管通膨持續，美國汽車市場仍展現韌性，消費者依然會前往汽車經銷商購車，部分買家負擔不起原本心儀的車款，也會選擇「降級」購買價格較低的產品。