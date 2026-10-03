聽新聞
0:00 / 0:00
特斯拉全球電動車銷售量優於預期 股價勁揚
電動車製造商特斯拉（Tesla）表示，第三季全球電動車銷售量雖較去年同期下滑，但高於市場預期，消息公布後，特斯拉股價今天勁揚。
法新社報導，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的特斯拉第三季（7至9月）共售出48萬6532輛車，較去年同期下降2%，但仍優於多數市場預期。
美國去年同期的電動車銷售量曾因一項稅收抵免優惠即將於2025年9月底到期而大幅增加，市場原本預期今年第三季銷售量降幅會更大。
美國時間接近中午時，特斯拉股價大漲5.0%。
特斯拉今天公布的數據為全球銷售量，未單獨列出美國市場的銷售數字。不過，由於美伊戰爭導致汽油價格飆漲，市場對電動車興趣增加。
摩根大通（JPMorgan Chase）分析師預估特斯拉第三季銷售量為48萬2000輛。他們指出，歐洲7、8月數據顯示，特斯拉銷售量較去年同期增加，但預計中國及美國市場銷售量下滑。
分析師表示，儘管通膨持續，美國汽車市場仍展現韌性，消費者依然會前往汽車經銷商購車，部分買家負擔不起原本心儀的車款，也會選擇「降級」購買價格較低的產品。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。