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遏制燃料價格 G7同意4個月釋出1億桶柴油及原油

中央社／ 巴黎2日綜合外電報導

美國施壓要求遏制燃料價格上漲後，七大工業國集團（G7）今天宣布，已經同意於未來4個月內釋出1億桶柴油原油儲備。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的辦公室發布聲明指出，七大工業國集團同意「透過國際能源總署（IEA）協調釋出1億桶，作業立即展開，為期4個月」。

針對七大工業國集團的最新動作，歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表達歡迎。

目前是七大工業國集團輪值主席的馬克宏也在記者會談到，G7希望藉此推動燃料價格下跌。

伊朗與烏克蘭的戰事導致柴油價格飆升之際，美國總統川普（Donald Trump）稍早表示，歐洲國家已同意釋出大量柴油儲備。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）發文寫道：「歐洲剛同意釋出大量儲備的柴油。相關作業將立即開始！」

柴油 原油 G7

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柴油價格飆升 川普：歐洲同意釋出大量儲備

G7會商壓低燃料價格 美國油價重挫5%

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