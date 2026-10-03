聽新聞
0:00 / 0:00

「皮克敏」手遊消費 台灣貢獻大

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
台灣玩家為手遊「Pikmin Bloom」上半年營收貢獻良多，不僅占其全球營收超過一半，和去年同期相比更暴增逾9倍。 美聯社
台灣玩家為手遊「Pikmin Bloom」上半年營收貢獻良多，不僅占其全球營收超過一半，和去年同期相比更暴增逾9倍。 美聯社

任天堂手機遊戲「Pikmin Bloom」（皮克敏 Bloom）今年上半年展現強勁成長，每月玩家消費金額達到先前紀錄的逾兩倍，而這其中台灣玩家貢獻良多，不僅占了全球消費超過一半，和去年同期相比更一舉暴增逾九倍。

據AppMagic估計，Pikmin Bloom今年上半年在Google Play和蘋果App Store平台，總計創造了3,570萬美元營收，已達到去年全年總營收3,810萬美元的94%，為該遊戲至今最賺錢的一年。

雖然日本仍是該遊戲歷來營收貢獻最多的國家，占了49%，但該國今年上半年卻落居第二，只貢獻了23%。反觀台灣則貢獻了其上半年全球營收的52%，台灣玩家今年來估計在該遊戲上消費了1,850萬美元，比去年同期暴增902%。這也使該遊戲在兩主要平台的生涯總營收達到約1.39億美元。

在今年這波熱潮前，Pikmin Bloom的單月玩家消費最高紀錄為2024年12月創下的360萬美元。但此紀錄已被今年2月的370萬美元超越，並之後連三月創紀錄。

如今，Pikmin Bloom的新營收紀錄為2026年5月的870萬美元，而其中56%來自台灣玩家。雖然6月全球營收下滑至710萬美元，中斷了成長趨勢，但仍是該遊戲歷來次佳月份，而台灣玩家也再次占了過半消費。

雖然Pikmin Bloom在2021年11月剛推出時台灣就玩得到，但下載量暴增卻是要到2024年3月才開始，從先前的每月約5,000次增加至至少20,000次，並穩定增加至2025年10月的每月逾40,000次，當時其母公司Scopely在高雄舉辦了線下活動「2025 Pikmin Bloom 之旅：高雄」。

在這場活動後，Pikmin Bloom在台灣的下載量開始如滾雪球般成長，先是在2025年11月達到破紀錄的12.4萬次，並在今年3月達到最高峰的近70萬次。

皮克敏 手遊 消費

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI好熱…南韓出口額暴增八成 上月衝上1,209億美元新高

Anthropic最快11月掛牌 估值上看2兆美元 IPO籌資挑戰SpaceX紀錄

輝達買庫藏 1,500億美元上膛

Nike財測慘！推25億美元節流計畫 明年起裁員…股價盤後重挫近9%

相關新聞

美就業降溫 Fed暫無升息急迫性

美國九月就業降溫，非農業就業人數僅比八月增加二點九萬人，遠低於預估，失業率則上升至百分之四點二。市場預期聯準會（Fed）十月底並無再度升息的急迫性。

Fed多位官員 釋出鴿派聲音

美國聯準會（Fed）有更多決策官員淡化10月升息可能性，尤其是副主席傑佛森暗示，不急於再度升息，Fed金融監管副主席、理事鮑蔓也認為，今年底前沒有進一步調整利率的迫切性，使市場預期10月升息機率驟降至不到三成。

Nike財測不妙早盤股價大跌 大中華區業績連九季萎縮…全年可能再惡化

美國運動用品大廠Nike上季業績好壞參半，但大中華區營收連九季萎縮，且預告全年銷售降幅將甚於市場預估，還預期中國大陸全年營收可能惡化，並宣布今年來的第三輪裁員計畫，拖累股價在美股2日早盤大跌逾5%。

Nike財測不妙 製鞋代工廠全面備戰

全球運動用品龍頭Nike最新公布的財測悲觀，甚至預告全年銷售降幅將擴大，並宣布裁員計畫。業界評估，這項消息將對以代工為主軸的台灣製鞋產業，產生深遠連鎖反應，其中又以豐泰、寶成等主要代工廠首當其衝。

「皮克敏」手遊消費 台灣貢獻大

任天堂手機遊戲「Pikmin Bloom」（皮克敏 Bloom）今年上半年展現強勁成長，每月玩家消費金額達到先前紀錄的逾兩倍，而這其中台灣玩家貢獻良多，不僅占了全球消費超過一半，和去年同期相比更一舉暴增逾九倍。

歐日韓通膨增幅高於預期 央行政策傾向將維持緊縮

歐元區9月消費者物價指數（CPI）年增率站上三年新高，南韓9月CPI年升2.9%，增速雖然放緩，但高於目標；東京9月核心CPI年增2.7%，也高於預期。最新數據預料讓歐洲、日本和南韓央行，維持緊縮的政策傾向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。