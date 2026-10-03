特斯拉砍記憶體規格 衝刺人形機器人產量

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克宣布，AI5和AI6晶片大幅降低記憶體容量，以確保取得大量晶片、因應記憶體晶片長期供不應求。

馬斯克1日在X平台上發文說，已把特斯拉AI5晶片搭配的RAM減半至72GB的LPDDR5，並且把AI6的RAM縮減三分之一，至144GB的LPDDR6。

他表示，這是「取得足夠數量以利生產Optimus的唯一途徑，且能大幅降低成本」。他還說，減少記憶體容量「對Optimus效能的影響微乎其微」，因為記憶體頻寬是比記憶體總儲存容量更會限縮效能的因素。

記憶體晶片大廠美光日前表示，人形機器人可能需要數百GB的記憶體和儲存容量，並預言在2020年代結束前，「實體AI可能成為記憶和儲存需求的一大驅動力」。馬斯克於是決定，特斯拉將把次世代Optimus人形機器人採用的記憶體降規，以利擴大生產。

馬斯克回應一名X平台用戶的留言時作以上宣布。該用戶表示，馬斯克曾說「AI或許終會超過人類智慧的總和」，並以這句話作為人形機器人數量將超過人類的論點。

特斯拉的目標是將來每年生產100萬台Optimus，據說已下訂單採購約5,000台Optimus所需的零組件訂單。根據Wccftech網站報導，特斯拉AI6和AI6.6晶片可望繼續交由台積電和三星代工。