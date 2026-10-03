Nike財測不妙 製鞋代工廠全面備戰

全球運動用品龍頭Nike最新公布的財測悲觀，甚至預告全年銷售降幅將擴大，並宣布裁員計畫。業界評估，這項消息將對以代工為主軸的台灣製鞋產業，產生深遠連鎖反應，其中又以豐泰（9910）、寶成等主要代工廠首當其衝。

法人指出，品牌及通路客戶今年以來下單較為保守，主要因為戰爭延續，使油價處於高檔，因此，品牌傾向以碎片化短單補貨，避免高庫存需促銷出清。對供應鏈而言，短單對於訂單排程將有影響，生產效率下滑情況下，毛利率難有明顯跳升。

業界也坦言，綜觀整體外部環境，對如製鞋等勞力密集產業確實不友善，包括原物料、人工成本增加，都不好轉嫁，現在還是買方市場，品牌客戶話語權比較高，製造端因為訂單不足，話語權相對較低。

受到品牌客戶下單保守影響，國內製鞋大廠今年營運普遍不盡理想。全球製鞋龍頭寶成上半年營運雖轉盈，但前八月合併營收為1,662.75億元、年減1.8%。豐泰累計前八月合併營收543.79億元、年減2.9%。

豐泰是Nike最核心的代工廠，2024年占營收比重約86.05%，占Nike鞋類產品供應占比約六分之一。然而近幾年Nike營運仍在調整階段，反應在2025年Nike對豐泰營收貢獻來看，則是呈現年衰退7.54%，占營收比重為83%。

值得注意的是，Nike在此次重整中，將全球四大區域整併為三區（美洲、亞太暨大中華區、歐洲中東與非洲），並計畫改善供應鏈、在印度設立新園區。