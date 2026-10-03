Nike財測不妙早盤股價大跌 大中華區業績連九季萎縮…全年可能再惡化

美國運動用品大廠Nike上季業績好壞參半，但大中華區營收連九季萎縮，且預告全年銷售降幅將甚於市場預估，還預期中國大陸全年營收可能惡化，並宣布今年來的第三輪裁員計畫，拖累股價在美股2日早盤大跌逾5%。

Nike在截至8月底的年度第1季（上季）淨利年比下滑2%至7.12億美元，每股純益（EPS）0.48美元，毛利率42.8%，都優於分析師預估，但營收年減4.3%至112.1億美元，卻低於華爾街預期。

Nike主要代工廠概況

Nike品牌營收約110億美元，按固定匯率計算下滑4%。北美仍是亮點，營收年增2.1%至略優於預期的51.3億美元，但其他地區銷售疲弱，例如大中華區營收銳減22%到11.8億美元，已連九季萎縮，不如分析師所料。

占半的運動休閒業務也呈兩位數百分比下滑。Nike將減少Jordan復刻鞋的上市數量與頻率，希望透過限量重新帶動需求。Converse營收暴跌28%至2.63億美元，連14季下滑。

執行長希爾（Elliott Hill）表示，儘管有所進展，但Nike品牌的表現未強到足以抵銷在運動服飾、喬丹（Jordan）品牌及大中華區業績的壓力，上季運動服飾營收減幅落在10%-15%區間的下緣。

Nike預估，全年營收降幅為高個位數百分比，遠大於分析師預估的2.4%降幅，若財測成真，全年銷售將降至2020年度以來最低。財務長丹頓（Dave Denton）表示，這項財測「假設從營收觀點來看，中國實際會在今年度結束前惡化」。

為加快復甦，Nike啟動「Pace」整頓計畫，預計明年起要裁員，但還沒公布影響的人數與地區，希爾在致員工備忘錄說，「這項工作將導致全Nike的角色減少」。這項計畫預計在未來五年累計節省25億美元，但也將帶來約10億美元的稅前費用。

Nike也計劃聚焦於供應鏈現代化、在印度設立新園區，以及整併業務地區，從目前的四大地區整併為三個：美洲、亞太暨大中華區，以及歐洲、中東與非洲（EMEA）。Nike將於11月的投資人大會上，公布更多整頓與展望細節。