美就業降溫 不急著升息

美國9月就業降溫，非農業就業人數僅比8月增加2.9萬人，遠低於預估，失業率則上升至4.2%。市場預期聯準會（Fed）10月底並無再度升息的急迫性。美國10年期公債殖利率大幅下降7個基點至5.17%，美元回貶，美股早盤則上漲。

美國勞工統計局2日公布，9月非農業就業人數增量為2.9萬人，遠遜於市場預估的增加9萬人；7、8兩月人數也共下修6萬人，其中8月下修2.9萬人，7月下修3.1萬人。7-9月就業移動平均數為每月增加5.1萬人，與6-8月人數相同。

9月民間部門就業增加4.6萬人，遠低於預估的8.1萬人，也低於8月時的8.9萬人增量。製造業增加9,000人，比預估的1萬人略低，也低於8月時的1.5萬人。教育業通常在9月會有顯著的就業增幅，但這次反而轉為拖累，因州政府與地方政府面臨預算壓力。與此同時，貿易、運輸及公用事業則在經歷長時間低迷後，開始出現改善跡象。

這種就業結構變化，加上彭博經濟研究追蹤的數據顯示，9月核心CPI可能降溫，因此聯準會再次升息的理由並沒變充分。

彭博經濟研究預期，聯準會今年底前將維持利率不變。

平均時薪僅比8月提高0.1%，低於預估及8月時0.3%升幅；比去年同期上升3.0%，低於預估及8月時的3.1%增幅，且是五年來最小升幅。平均每周工時為34.4小時，與8月持平，但高於預估的34.3小時。

失業率回升0.1個百分點至4.2%，高於預估及8月時4.1%。勞動參與率大幅上升0.2個百分點，為61.8%，也高於預估的61.6%，意味勞動力供給持續回升，勞動市場吃緊程度減緩，而失業率回升反而是健康現象，有助於壓低工資升幅，使工資物價上升螺旋的風險下降。另外就業不足率降低0.1個百分點，為7.6%，顯示專職就業人數增加。

經濟學者指出，9月就業降溫，薪資升幅偏低，使通膨升高的風險減輕，加上11月將舉行國會期中選舉，時機敏感，因此Fed不急於在10月底再度升息。FedWatch顯示，市場目前預期10月27-28日Fed會議時升息的機率僅約20.5%，遠低於一周前的69%。