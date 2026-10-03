Fed多位官員 釋出鴿派聲音

美國聯準會（Fed）有更多決策官員淡化10月升息可能性，尤其是副主席傑佛森暗示，不急於再度升息，Fed金融監管副主席、理事鮑蔓也認為，今年底前沒有進一步調整利率的迫切性，使市場預期10月升息機率驟降至不到三成。

傑佛森1日表示，通膨已保持太高太久，仍有居高不下的風險，但他與同僚都正在評估一系列經濟震撼，需要謹慎評估未來數據，再決定下一步行動。

他說，「展望前景，我的看法是未來的任何政策調整，都應該謹慎評估數據趨勢再決定」，「我和同僚都將作出自己的判斷，這可能需要更多時間」。

這番談話也呼應紐約聯準銀行威廉斯的說法。威廉斯日前表示，目前沒有急迫需要調整貨幣政策。

有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報記者蒂米羅斯解讀，傑佛森、威廉斯及Fed主席華許被稱為決策「三巨頭」，這三人持類似看法，暗示緩慢升息為Fed領導階層的看法，而非個別官員的偏好。

無獨有偶，鮑蔓1日也說，「我認為目前沒有進一步行動的迫切需要」，在9月升息後，「我們需要一些時間，了解會如何傳導到整體經濟」。

芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，投資人預期10月升息機率降至20.5%，遠低於一周前的69%，12月升息的機率則為64.3%。全球主要券商多半預期，Fed今年只會再升息一次，時點將落在12月。

不過，今年擁有投票權的達拉斯聯邦準備銀行總裁蘿根1日表示，9月升息只是「第一步」，還須升息至少2碼，才能適當兼顧充分就業和物價穩定，但她未主張應該在哪一次會議升息。

今年同樣有投票權的明尼亞波利聯準銀行總裁卡斯哈里，也認為仍須調升利率，只是不確定是否該在10月行動。

理事庫克則把人工智慧（AI）熱潮推升通膨，列為明年主要風險之一。

她表示，資料中心和相關設施的大舉興建，已推高晶片、電氣零組件和建材價格，這些壓力可能不會迅速消退。