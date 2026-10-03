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美就業降溫 Fed暫無升息急迫性

聯合報／ 編譯任中原／綜合報導
最新數據顯示，美國9月非農就業僅新增二點九萬人，遠不如市場預期的九萬人，失業率上升至百分之四點二。美聯社
最新數據顯示，美國9月非農就業僅新增二點九萬人，遠不如市場預期的九萬人，失業率上升至百分之四點二。美聯社

美國九月就業降溫，非農業就業人數僅比八月增加二點九萬人，遠低於預估，失業率則上升至百分之四點二。市場預期聯準會Fed）十月底並無再度升息的急迫性。

美國勞工統計局二日公布，九月非農業就業人數增量為二點九萬人，遠遜於市場預估的增加九萬人；七、八兩月人數也共下修六萬人，其中，八月下修二點九萬人，七月下修三點一萬人。七至九月就業移動平均數為每月增加五點一萬人，與六至八月人數相同。

九月民間部門就業增加四點六萬人，遠低於預估的八點一萬人，也低於八月時的八點九萬人增量。

製造業增加九千人，比預估的一萬人略低，也低於八月時的一點五萬人。教育業通常在九月會有顯著的就業增幅，但這次反而轉為拖累，因州政府與地方政府面臨預算壓力。與此同時，貿易、運輸及公用事業則在經歷長時間低迷後，開始出現改善跡象。

平均時薪僅比八月提高百分之○點一，低於預估及八月時百分之○點三升幅；比去年同期上升百分之三點○，低於預估及八月時的百分之三點一增幅，且是五年來最小升幅。

這種就業結構變化，加上彭博經濟研究追蹤的數據顯示，九月核心ＣＰＩ可能降溫，因此聯準會再次升息的理由並沒變充分。彭博經濟研究預期，聯準會今年底前將維持利率不變。

失業率回升○點一個百分點至百分之四點二，高於預估及八月時百分之四點一。勞動參與率大幅上升○點二個百分點，為百分之六十一點八，也高於預估的百分之六十一點六，意味勞動力供給持續回升，勞動市場吃緊程度減緩，而失業率回升反而是健康現象，有助於壓低工資升幅，使工資物價上升螺旋的風險下降。另外就業不足率降低○點一個百分點，為百分之七點六，顯示專職就業人數增加。

經濟學者指出，九月就業降溫，薪資升幅偏低，使通膨升高的風險減輕，加上十一月將舉行國會期中選舉，時機敏感，因此，聯準會不急於在十月底再度升息。FedWatch顯示，市場目前預期十月廿七、廿八日聯準會開會時的升息機率僅約百分之廿點五，遠低於一周前的百分之六十九。

Fed 升息 聯準會 非農就業 美國期中選舉

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