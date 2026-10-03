特斯拉銷售回溫分析師看好 華爾街出現「別跟馬斯克對作」氛圍

特斯拉（Tesla）2日公布，第3季（上季）交車量雖較去年同期下滑約2%至486,532輛，但高於第2季的480,126輛，也優於市場預期。路透

特斯拉（Tesla）2日公布，第3季（上季）交車量雖較去年同期下滑約2%至486,532輛，但高於第2季的480,126輛，也優於市場預期，顯示該公司核心業務站穩腳步，股價應聲大漲4%。如今華爾街分析師也愈來愈不願看空特斯拉股票，出現「別跟（特斯拉執行長）馬斯克對作」氛圍。

此前特斯拉銷量持續下滑，股價表現也落後，因在中國大陸這個關鍵市場的競爭加劇，加上美國需求疲軟，都對特斯拉構成壓力。

看空特斯拉的分析師占比

特斯拉的歐洲銷售也回升，好幾個歐洲國家的特斯拉新車掛牌數都提高，包括葡萄牙年比激增128.3%，法國成長61.9%，瑞典增長38.4%，西班牙也增加24.8%。

根據歐洲汽車製造商協會（ACEA）的數據，特斯拉在歐盟8月的新車掛牌數增加約53%，今年前八個月則增加66%。

彭博彙整數據顯示，在給予特斯拉股票投資評等的61位分析師中，只有八人給予賣出評級，僅約占13.1%，是2023年4月來最低。

分析師不願看空特斯拉，正值特斯拉執行長馬斯克正試圖把該公司轉型為實體人工智慧（AI）巨擘，業務重心從電動車轉向自駕計程車與人形機器人。特斯拉股價也已從去年12月的歷史新高大跌近30%。

富蘭克林坦伯頓投資解決方案（FTIS）資深副總裁高克曼認為，「現在有點『別跟馬斯克對作』的氛圍」，馬斯克「已展現出，在長期未達成（自己設定）的期限後，（卻仍）可能實現一個遙遠夢想（的能耐），對分析師來說，被認為沒有看法，總比被認為持錯誤觀點好」。

晨星公司分析師高德斯坦（Seth Goldstein）指出，相較於電動車，現在投資人更關注特斯拉在自駕計程車與機器人的進展。瑞銀分析師史帕克（Joseph Spak）認為，交車量數據雖然可能對特斯拉股價造成雜訊影響，但不會影響太大。

特斯拉同日公布的其他數據顯示，上季生產量為464,391輛。上季也已部署13.7GWh的儲能產品，包括Megapack和Megablock系統，高於去年同期的12.5GWh，也比第2季的13.5GWh來得高。