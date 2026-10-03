聽新聞
0:00 / 0:00

歐日韓通膨增幅高於預期 央行政策傾向將維持緊縮

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
歐盟統計局2日公布，歐元區9月CPI年比攀升3.8%，高於分析師預期。（美聯社）
歐盟統計局2日公布，歐元區9月CPI年比攀升3.8%，高於分析師預期。（美聯社）

歐元區9月消費者物價指數（CPI）年增率站上三年新高，南韓9月CPI年升2.9%，增速雖然放緩，但高於目標；東京9月核心CPI年增2.7%，也高於預期。最新數據預料讓歐洲、日本和南韓央行，維持緊縮的政策傾向。

歐盟統計局2日公布，歐元區9月CPI年比攀升3.8%，高於分析師預期，以及8月的3.2%，主要由燃料、天然氣和食品價格推升。

扣除糧食與能源價格的核心CPI升至2.5%，符合預期，由服務通膨增至3.2%推動。

歐元區整體通膨9月進一步升至歐洲央行（ECB）2%的目標以上，預料促使該行再度升息。不過，核心CPI增幅緩和，顯示能源成本高昂尚未造成觸發通膨失控的「第二輪效應」。這也意味著，ECB可望維持「審慎的」政策回應，採取漸進式升息的舉措。

伊朗戰爭未歇，推升能源價格，引發歐洲通膨復熾。ECB今夏已調升利率兩次至2.5%。市場預估，ECB未來一年最多將升息三次，但本月升息的機率不高。經濟學家認為，ECB可能暫時採取觀望，而不加劇市場動盪。

亞洲方面，南韓9月CPI年增2.9%，低於8月的3.1%，也符合市場預估。剔除波動較大的食品和能源價格後的核心通膨率為2.8%，由8月的3.4%放緩，也符合預期。南韓財政部將通膨降溫歸因於政府積極採取政策措施，對國內石油產品實施價格上限。

然而，這項數據也顯示基礎物價壓力仍強。南韓央行表示，考量8月暫時性的基期效應消退後，價格壓力略有升高，預料10月整體通膨率仍將維持在約3%的高檔。

南韓央行在7、8月連續升息，調高基準利率至3%。最新數據可能強化該行緊縮路線。

南韓央行8月表示，未來六個月的利率預測中位數為3.25%，意味著可能再升息一次。彭博經濟學家預測，南韓央行10月將暫停升息，並在11月恢復。

日本總務省2日公布，9月東京都不計生鮮食品的核心CPI年增2.7%，高於預估，且遠高於8月的1.8%，增速為十個月以來最快，且是1月以來首次升至2%以上。9月通膨升溫部分源於政府臨時性的能源補貼逐步取消，並非通膨突然加速升溫。

被視為日本全國通膨率領先指標的東京核心通膨數據大幅上升，印證了日本央行對通膨升至2%以上的擔憂。央行9月表示，其政策重點已轉向防止通膨超過目標水準。彭博經濟學家預估，日本央行12月將升息25個基點（1碼）。

日韓 通膨 歐元區

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI好熱…南韓出口額暴增八成 上月衝上1,209億美元新高

新興國不敢升息…怕傷經濟 擔憂採取行動恐壓抑景氣

美債殖利率衝24年高點後回落…美股終場翻紅 油價破百美元

創3年新高！歐元區9月通膨率升至3.8% 中東戰爭推升能源成本

相關新聞

美就業降溫 Fed暫無升息急迫性

美國九月就業降溫，非農業就業人數僅比八月增加二點九萬人，遠低於預估，失業率則上升至百分之四點二。市場預期聯準會（Fed）十月底並無再度升息的急迫性。

Fed多位官員 釋出鴿派聲音

美國聯準會（Fed）有更多決策官員淡化10月升息可能性，尤其是副主席傑佛森暗示，不急於再度升息，Fed金融監管副主席、理事鮑蔓也認為，今年底前沒有進一步調整利率的迫切性，使市場預期10月升息機率驟降至不到三成。

Nike財測不妙早盤股價大跌 大中華區業績連九季萎縮…全年可能再惡化

美國運動用品大廠Nike上季業績好壞參半，但大中華區營收連九季萎縮，且預告全年銷售降幅將甚於市場預估，還預期中國大陸全年營收可能惡化，並宣布今年來的第三輪裁員計畫，拖累股價在美股2日早盤大跌逾5%。

Nike財測不妙 製鞋代工廠全面備戰

全球運動用品龍頭Nike最新公布的財測悲觀，甚至預告全年銷售降幅將擴大，並宣布裁員計畫。業界評估，這項消息將對以代工為主軸的台灣製鞋產業，產生深遠連鎖反應，其中又以豐泰、寶成等主要代工廠首當其衝。

「皮克敏」手遊消費 台灣貢獻大

任天堂手機遊戲「Pikmin Bloom」（皮克敏 Bloom）今年上半年展現強勁成長，每月玩家消費金額達到先前紀錄的逾兩倍，而這其中台灣玩家貢獻良多，不僅占了全球消費超過一半，和去年同期相比更一舉暴增逾九倍。

歐日韓通膨增幅高於預期 央行政策傾向將維持緊縮

歐元區9月消費者物價指數（CPI）年增率站上三年新高，南韓9月CPI年升2.9%，增速雖然放緩，但高於目標；東京9月核心CPI年增2.7%，也高於預期。最新數據預料讓歐洲、日本和南韓央行，維持緊縮的政策傾向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。