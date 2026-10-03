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1分鐘看世界／美國 與博通合作華爾街銀行團擬辦理600億美元籌資案

經濟日報／ 本報訊

彭博引述知情人士報導，博通（Broadcom）合作的華爾街銀行團正籌辦新一筆600億美元的AI晶片籌資案，協助Anthropic等企業取得晶片和其他關鍵AI基礎設施。

參與這筆龐大融資的銀行準備寄出聯貸邀請函，為420億美元的A級優先擔保債募資。黑石則主導180億美元的B級次順位債，旗下多檔基金承諾出資90億美元，其餘將邀集其他投資人參與。這筆籌資案已醞釀數周，儘管地方反對興建資料中心，投資人是否仍願意支持AI基礎設施擴建。博通希望賣出更多晶片和資料中心設備來挑戰輝達，而Anthropic等AI業者也需更多算力。

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