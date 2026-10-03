1分鐘看世界／美國 與博通合作華爾街銀行團擬辦理600億美元籌資案

彭博引述知情人士報導，博通（Broadcom）合作的華爾街銀行團正籌辦新一筆600億美元的AI晶片籌資案，協助Anthropic等企業取得晶片和其他關鍵AI基礎設施。

參與這筆龐大融資的銀行準備寄出聯貸邀請函，為420億美元的A級優先擔保債募資。黑石則主導180億美元的B級次順位債，旗下多檔基金承諾出資90億美元，其餘將邀集其他投資人參與。這筆籌資案已醞釀數周，儘管地方反對興建資料中心，投資人是否仍願意支持AI基礎設施擴建。博通希望賣出更多晶片和資料中心設備來挑戰輝達，而Anthropic等AI業者也需更多算力。

美國／Google遭判壟斷廣告市場 共須賠償報社書商32億美元

紐約地方法院法官判決，集體控告Google壟斷廣告科技市場，造成傷害的5,000家出版業者可求償17億美元，而分別提告的今日美國報和每日郵報可各自求償9億和6億美元。

聯合國／9月全球糧價指數竄高 穀物和糖價漲幅最大

聯合國糧農組織2日說，9月全球糧價指數月增1.5%至2022年11月來最高，主因極端天氣、貿易受阻與投入成本攀高。穀物和糖價漲幅最大，其中小麥漲6.3%至2023年來最高。

法國／10年期公債殖利率4.9% 升至24年來最高

法國10年期公債殖利率升至約4.9%，為2002年以來最高水準，借款成本如今比義大利還高，後者曾是歐債危機時期的市場焦點。明年法國總統大選還可能讓減赤之路更難走。

芬蘭／諾基亞結盟衛星新創 將為歐洲打造安全通訊系統

電信巨人諾基亞與衛星新創Iceye結盟，將為歐洲國家打造安全通訊系統，預計自2028年起每年發射多達50枚低軌衛星，供國防與監測，迎合歐陸國家對主權衛星服務的需求。

斯洛維尼亞／川普把AI改名SI效應 本地網域名稱申請大增

美國總統川普（見圖）推動人工智慧（AI）改名「超級智慧」（SI），引發申請註冊斯洛維尼亞網域名稱（.si）的數量暴增，從8月的不到2,000件增至9月的4.4萬件。

巴基斯坦／內容創作稅務規範收緊 恐引發相關人才出走

政府對YouTuber等內容創作者頒布變嚴的新規，規定其應稅收入將從實收報酬和每1,000次點閱0.7美元中取較高者計算，且設30%的扣除額上限，挨批恐引發創作者出走。

日本／東芝擬投資3.8億美元 擴大菲律賓硬碟產能

東芝（Toshiba）計劃投資約3.8億美元在菲律賓廠區擴產，在2027年度把傳統硬碟（HDD）產能增加一倍，以滿足AI資料中心的儲存需求。新產品的單位容量也將提升多達40%。

印尼／燃煤、棕櫚油被迫減產 可能帶動價格上揚

印尼加里曼丹島是該國燃煤、棕櫚油等產品主要生產中心，如今聖嬰現象讓當地多條河流枯竭，導致原料商品生產及交貨受到嚴重干擾，迫使業者減產，可能帶動價格上漲。