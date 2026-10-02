歐盟呼籲G7共同合作 反對美柴油出口禁令威脅

美國施壓歐洲釋出戰略儲備，以壓低燃料價格之際，歐洲聯盟（EU）今天強烈反對美國實施柴油出口禁令的威脅，並呼籲七大工業國集團（G7）採取共同行動。

法新社報導，美國對伊朗戰爭導致能源價格飆漲，高昂的燃料成本反噬美國總統川普，成為美國下月國會期中選舉的關鍵議題。

歐洲聯盟執行委員會發言人伊特寇萳（Anna-KaisaItkonen）表示：「我們拒絕任何柴油禁令。禁令對任何人都沒有好處，這會削弱我們對美國作為可靠夥伴的信任。」

她還說，歐盟成員國與歐盟執委會舉行危機會談、研擬統一對策後，歐盟已準備好與國際能源總署（IEA）合作，研議釋出燃料儲備，以控制價格。

今天稍早，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與川普通電話，敦促G7國家在此事上共同合作，同時也公開反對任何出口禁令。

馬克宏辦公室表示：「總統強調在沒有出口限制的情況下，G7以協調一致的方式採取行動符合共同利益。」

馬克宏辦公室還說，法國打算「儘快」召集G7領袖舉行視訊會議，以確保協調一致。