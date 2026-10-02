快訊

首度擔任國慶大會主持人 哈遠儀超狂家世背景曝光

歐盟呼籲G7共同合作 反對美柴油出口禁令威脅

中央社／ 布魯塞爾2日綜合外電報導

美國施壓歐洲釋出戰略儲備，以壓低燃料價格之際，歐洲聯盟（EU）今天強烈反對美國實施柴油出口禁令的威脅，並呼籲七大工業國集團（G7）採取共同行動。

法新社報導，美國對伊朗戰爭導致能源價格飆漲，高昂的燃料成本反噬美國總統川普，成為美國下月國會期中選舉的關鍵議題。

歐洲聯盟執行委員會發言人伊特寇萳（Anna-KaisaItkonen）表示：「我們拒絕任何柴油禁令。禁令對任何人都沒有好處，這會削弱我們對美國作為可靠夥伴的信任。」

她還說，歐盟成員國與歐盟執委會舉行危機會談、研擬統一對策後，歐盟已準備好與國際能源總署（IEA）合作，研議釋出燃料儲備，以控制價格。

今天稍早，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與川普通電話，敦促G7國家在此事上共同合作，同時也公開反對任何出口禁令。

馬克宏辦公室表示：「總統強調在沒有出口限制的情況下，G7以協調一致的方式採取行動符合共同利益。」

馬克宏辦公室還說，法國打算「儘快」召集G7領袖舉行視訊會議，以確保協調一致。

歐盟 柴油 對美

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

傳歐洲擬釋出戰略儲油緩解柴油供應吃緊 布蘭特原油跌破100美元

整理包／川普擬要求歐洲釋出柴油庫存 美國若禁出口恐掀全球漲價潮

G7會商壓低燃料價格 美國油價重挫5%

護油大戰開打！美欲限制柴油出口 大陸先給國內 台塑化一度衝破百元

相關新聞

美9月就業降溫！10月底Fed暫無升息急迫性 美股期指漲逾400點

美國9月就業降溫，非農業就業人數僅比8月增加2.9萬人，遠低於預估，8月就業人數也溫和下修。失業率稍稍上升，但主要是因為勞工就業意願提高所致，顯示勞動市場供給與需求雙雙改善。

背後暗交鋒？AI巨頭白宮簽署安全聲明 黃仁勳等人向阿莫戴發難

美國科技巨頭日前在白宮會面，簽署一份確保人工智慧（AI）模型安全的原則聲明後，齊聚白宮外簇擁著美國總統川普，向外界展示團...

AI時代 職場新人最該練的技能？IBM人才長點出兩項關鍵能力

AI時代，職場新人最該培養哪些能力？IBM人才、領導力與文化長Aparna Nair接受財經媒體CNBC採訪時，點評有兩項能幫助大學畢業生與初階新人在職場上走得更長遠的技能。

美股早盤／就業降溫 四大指數普天同慶 特斯拉漲4% 希捷被東芝扯後腿

美國就業報告意外疲弱，提高市場對聯準會（Fed）按兵不動的期待，美債殖利率應聲下挫。歐洲各國則據報考慮釋出戰略燃料儲備，布蘭特油價跌破每桶100美元，激勵美股2日早盤四大指數齊聲走高。

日圓走貶引關注 日財長：政府將統一貨幣政策口徑

日本財務大臣片山皋月接受「日本經濟新聞」專訪，談到日本首相高市早苗政府對貨幣政策的對外說法時表示，「今後政府將採取統一口...

傳歐洲擬釋出戰略儲油緩解柴油供應吃緊 布蘭特原油跌破100美元

在傳出歐洲正在討論釋出戰略儲油以緩解燃油價格飆漲壓力後，國際油價應聲下挫，布蘭特原油期貨價格應聲跌破每桶100美元，扭轉前一交易日勁揚4%的漲勢。法國政府隨後也說，總統馬克宏計劃與G7其他國家元首舉行電話會議，商討應對措施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。