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G7會商壓低燃料價格 美國油價重挫5%
七大工業國集團（G7）領袖就降低燃料價格行動召開緊急會議進行協調，美國油價今天急劇下跌。歐洲聯盟稍早表示，將與國際能源總署（IEA）合作對全球市場釋出更多儲油。
法新社報導，西德州中級原油（West TexasIntermediate）下跌4.0%，每桶報89.15美元，盤中一度重挫5%；維持在每桶100美元心理關卡之上數日後，國際指標布倫特原油（Brent）則下跌2.6%，每桶報99.63美元。
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