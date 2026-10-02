G7會商壓低燃料價格 美國油價重挫5%

美國9月就業降溫，非農業就業人數僅比8月增加2.9萬人，遠低於預估，8月就業人數也溫和下修。失業率稍稍上升，但主要是因為勞工就業意願提高所致，顯示勞動市場供給與需求雙雙改善。

2026-10-02 20:56