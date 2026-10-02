南韓多家銀行遭駭客攻擊 金融委要求全面資安檢查

韓國新韓銀行、KB國民銀行等近期發生遭駭客攻擊、導致資料外洩事件，金融委員會今天召開緊急會議，討論攻擊手法、因應措施，也要求銀行業者進行資安檢查，避免民眾感到不安。

根據韓聯社今天報導，新韓銀行昨天表示，因通訊相關程式架構（程式碼）遭未經授權入侵，約2萬5000名客戶資料外洩；KB國民銀行也在自行檢查過程中確認，因外部入侵造成100多筆客戶資料外洩。

此外，韓亞銀行及BNK釜山銀行今天也資料外洩，目前金融監督院與金融保安院緊急派員前往這4家銀行，進行現場調查。友利銀行與NH農協銀行也遭遇類似駭客攻擊，但因系統成功攔截，目前尚未發現資料外洩。

金融委員會隨即召開緊急情況應對會議，討論近期資料外洩事件及攻擊類型、手法等資訊，並討論因應方向。金融委員會事務處長申鎮昌（音譯）要求銀行與信用卡業者，針對所有對外暴露的資訊系統進行資安檢查。

由於新韓銀行貸款招攬人員專用系統、國民銀行員工用行動業務支援系統等，是資安相對薄弱的資訊系統，成為利用AI代理程式發動攻擊的目標。申鎮昌在會議中強調，「（銀行業者）必須確實自行檢查，避免民眾感到不安」。

報導指出，金融委員會、金融監督院及金融保安院已針對近期駭客攻擊事故展開調查，並迅速將攻擊者IP位址、攻擊類型等資訊分享給南韓網路振興院（KISA）等機構；也將管理、監督發生資訊外洩事故的金融公司，能夠確實執行消費者保護及損害賠償措施。

申鎮昌表示，「未來將密切監控針對金融業的入侵嘗試，並迅速分享威脅資訊等，持續進行緊密合作，也將徹底分析入侵事故原因及攻擊手法，迅速研擬制度改善方案」。