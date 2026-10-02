小摩看MLCC長線需求未變 日系供應鏈「首選」這兩家

日本8月多層陶瓷電容（MLCC）出口受暑假及7月大增後回檔影響，量、值雙雙月減，但平均銷售單價（ASP）持續走高，出口金額仍年增。摩根大通（小摩）證券指出，AI需求推升IT應用拉貨，對台灣出口更創歷史新高，因此維持日系MLCC供應鏈正面看法。

根據日本最新發布的8月貿易統計，小摩指出，受日本暑假、盂蘭盆節假期及7月出口大幅攀高後回檔影響，多層陶瓷電容（MLCC）8月出口量及出口金額均呈月減，不過出口金額仍維持年增，平均銷售單價（ASP）亦持續走高，代表MLCC長期成長趨勢未變。尤其IT應用領域對台出口表現亮眼，出口金額維持歷史高檔，ASP穩步上揚，反映AI應用需求持續推升MLCC拉貨動能。

數據方面，小摩指出，2026年8月日本MLCC總出口量為881.98億顆，年減6.1%、月減16.5%；出口金額4.61億美元，年增15.5%、月減12.3%；ASP升至0.52美元，年增23.0%、月增4.9%。

小摩分析，依過去10年季節性規律，8月MLCC出口量及出口金額通常分別月增4.0%及4.8%，但今年8月均低於季節性水準，主要受到7月出口大幅攀高後的回檔，以及日本暑假季節性因素影響。不過，若以美元計價，7至8月平均出口金額仍較第2季（4至6月）平均成長約12%，因此即使8月受短期季節性因素干擾，第3季出口金額仍有望維持強勁季增趨勢。

另外，在應用端呈現分化下，主要亞洲市場包括：中國大陸、香港、台灣、韓國、越南、菲律賓及印度，因IT應用占比較高，8月出口金額達3.5億美元，雖月減10.1%，但年增24.4%，ASP更年增34.0%至0.48美元，整體需求趨勢仍相當強勁。

值得注意的是，小摩指出，台灣市場表現尤為突出。8月對台出口金額雖月減9%，但年增高達44%，且7、8月出口金額均創歷史新高，對台出口ASP也持續走高，進一步反映AI應用需求強勁。其他市場方面，對韓國出口年增10%、中國大陸年增13%、香港年增42%、越南年增21%，各市場出口年增動能仍維持強勁。

基於市場供需及價格展望，小摩維持對日系MLCC供應鏈的正面看法，並將村田製作所與太陽誘電列為「首選」，後市可期。