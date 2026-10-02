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日圓走貶引關注 日財長：政府將統一貨幣政策口徑

中央社／ 東京2日綜合外電報導
日本財政大臣片山皋月（右）、首相高市早苗（左）。 路透社
日本財政大臣片山皋月（右）、首相高市早苗（左）。 路透社

日本財務大臣片山皋月接受「日本經濟新聞」專訪，談到日本首相高市早苗政府對貨幣政策的對外說法時表示，「今後政府將採取統一口徑」。

「日本經濟新聞」報導，日本央行貨幣政策會議上，政府方面出席者的發言被市場視為促使日圓走貶的因素，片山皋月的上述談話，即是考量到此事。

日本央行最近一次決定升息的會議於9月18日舉行，政府方面由經濟財政大臣城內實與財務副大臣中谷真一出席。日本央行10月1日公布的主要意見摘要顯示，城內實希望央行「充分檢視」過去升息對景氣造成的影響。市場將這番發言解讀為牽制日本央行升息，1日外匯市場日圓因而走貶。

片山皋月也表示，「高市首相無論如何都尊重日本銀行法第3條所載的中央銀行獨立性」。她指出，為了尊重日本央行自主性，同時避免市場產生誤解，政府方面今後將統一發言基調。

至於美國財政部長貝森特（Scott Bessent）9月在記者會上表示日本應該「停止『再通膨』（reflation）政策」，片山對此表示，高市政府認為現階段還不是採行這項政策的時機。她指出：「光是由我本人說還不夠，現在是由整個政府共同表達這個立場。」

在9月22日的日美領袖會談中，美國總統川普（Donald Trump）也向高市首相表達對日圓走貶的疑慮。在這之後，高市政府陸續出現「擺脫再通膨政策」的相關發言。

而針對近期利率上升，片山表示：「預期通膨率、實質利率、貨幣政策與國債管理政策、海外利率以及資金需求等各種因素，都在產生影響。」

她進一步指出：「我們將比以往更加關注市場動向對經濟的影響，以及兩者之間的相互作用。」

日圓 貨幣政策 財長

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