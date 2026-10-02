傳歐洲擬釋出戰略儲油緩解柴油供應吃緊 布蘭特原油跌破100美元

在傳出歐洲正在討論釋出戰略儲油以緩解燃油價格飆漲壓力後，國際油價應聲下挫，布蘭特原油期貨價格應聲跌破每桶100美元，扭轉前一交易日勁揚4%的漲勢。法國政府隨後也說，總統馬克宏計劃與G7其他國家元首舉行電話會議，商討應對措施。

布蘭特原油期貨2日盤中下跌2.83美元至每桶99.48美元，跌幅約2.77%；西德州中級原油期貨價格跌得更兇，下挫3.35美元至每桶89.52美元，跌幅約3.61%。這兩大基準油價本周迄今分別跌4.7%與3.1%，周線可望均收黑。此外，作為柴油價格基準的歐洲柴油期貨重挫逾5%，至每公噸1,377美元。

路透引述知情人士報導，歐盟成員國正討論法國提出的方案，考慮釋出原油及燃料戰略儲備，以增加市場供應。市場焦點尤其集中在柴油身上，因為波斯灣局勢動盪加上烏克蘭持續攻擊俄羅斯的煉油設施，使柴油供應遭受雙重打擊。

為緩解全球燃料供應吃緊，美國政府近來一直在敦促歐盟釋出柴油庫存，以避免美國限制燃料出口。美國財政部長貝森特已呼籲歐洲盟友協助增加市場供應，以緩解全球燃料短缺。

盛寶銀行（ Saxo Bank）大宗商品策略主管漢森（Ole Hansen）表示，歐盟各國正在討論釋出燃料和原油庫存以緩解市場供應緊張，並避免美國可能實施的柴油出口禁令，整個能源交易價格走低，其中柴油和超低硫柴油領跌。

油價1日大幅上漲，主要受美國向波斯灣增派軍力的消息刺激。美國追加部署一艘航空母艦以及約1萬名士兵，使市場再度擔憂中東衝突擴大。但目前油價仍遠低於美伊戰事初期高點，主因是荷莫茲海峽仍能運出波斯灣的原油。

華爾街分析師本周稍早指出，波斯灣原油流量已逐步接近戰前水準，但市場對美國與伊朗未能就長期和平協議取得進展仍感到不安。隨著美伊戰爭進入第八個月，布蘭特原油今年累計仍上漲近70%，外交談判進展有限。