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台灣消費力太狂！買爆好市多這分店稱冠全球 皮克敏課金占全球逾半

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
台灣玩家為手遊「Pikmin Bloom」上半年營收貢獻良多，不僅占其全球營收超過一半，和去年同期相比更暴增逾9倍。 美聯社
台灣玩家為手遊「Pikmin Bloom」上半年營收貢獻良多，不僅占其全球營收超過一半，和去年同期相比更暴增逾9倍。 美聯社

台灣人的消費力有多驚人？好市多全球利潤前十名的分店中，台灣就占四家，台中南屯店更稱冠全球，這股驚人的消費力如今也延伸至走路手遊「Pikmin Bloom」，台灣對這款手遊的玩家消費金額貢獻良多，不僅占了全球消費逾半，和去年同期相比更一舉暴增逾九倍。

據AppMagic估計，Pikmin Bloom今年上半年在Google Play和蘋果App Store平台，總計創造了3,570萬美元營收，已達到去年全年總營收3,810萬美元的94%，為該遊戲至今最賺錢的一年。

雖然日本仍是為該遊戲生涯營收貢獻最多的國家，占了49%，但該國今年上半年卻落居第二，只貢獻了23%。反觀台灣則貢獻了其上半年全球營收的52%，台灣玩家今年來估計在該遊戲上消費了1,850萬美元，比去年同期暴增902%。這也使該遊戲在兩主要平台的生涯總營收達到約1.39億美元。

在今年這波熱潮前，Pikmin Bloom的單月玩家消費最高紀錄為2024年12月創下的360萬美元。但此紀錄已被今年2月的370萬美元超越，並之後連三個月創新紀錄。

如今，Pikmin Bloom的新營收紀錄為2026年5月的870萬美元，而其中56%來自台灣玩家。雖然6月全球營收下滑至710萬美元，中斷了成長趨勢，但仍是該遊戲歷來次佳月份，而台灣玩家也再次占了過半消費。

雖然Pikmin Bloom在2021年11月剛推出時台灣就玩得到，但下載量暴增卻是要到2024年3月才開始，從先前的每月約5,000次增加至至少20,000次，並穩定增加至2025年10月的每月逾40,000次，當時其母公司Scopely在高雄舉辦了線下活動「2025 Pikmin Bloom 之旅：高雄」。

在這場活動後，Pikmin Bloom在台灣的下載量開始如滾雪球般成長，先是在2025年11月達到破紀錄的12.4萬次，並在今年3月達到最高峰的近70萬次。

眼見Pikmin Bloom在台灣很夯，Scopely顯然想打鐵趁熱，今年7至9月和桃園Xpark水族館舉辦了合作活動。但該公司也並非只專注台灣，在該遊戲的第四大市場南韓，今年5月也舉辦了付費活動「2026 Pikmin Bloom之旅：首爾」。

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