市場靜候美就業數據出爐 亞股收盤走勢不一

投資人擔心國際油價上揚和美國公債殖利率飆升之際，也正關注預計今天稍晚出爐的美國就業數據，試圖一窺美國聯邦準備理事會（Fed）未來利率政策動向，亞股今天收盤互有漲跌。

法新社報導，市場憂心中東危機引發能源成本飆升，恐迫使各國央行延續高利率政策至明年，受此影響，美國公債和若干主要經濟體公債殖利率昨天一度急升。

債券殖利率今天稍早回落，但焦慮情緒仍瀰漫整個市場。美國與伊朗戰事再度升溫，進一步加深投資人疑慮。

美國媒體Axios披露，美國軍方正調派更多艦艇和戰機前往中東，外界揣測美國總統川普（DonaldTrump）可能重啟戰事。

川普昨天示警，若伊朗經證實與飛往以色列的杜拜航空（flydubai）班機駕駛艙喋血案有關，將會受到打擊。

記者詢及美國若查出德黑蘭涉案是否會報復，川普回答說：「噢，他們會受到重大打擊，別擔心。」

綜觀亞股，東京、香港、威靈頓及馬尼拉股市收黑，台北、首爾及雪梨收紅。上海股市適逢連假休市。

聯準會9月升息1碼（0.25個百分點）後，市場聚焦預計今晚公布的美國非農就業數據，設法一窺Fed未來貨幣政策走向。