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金融時報：亞馬遜強化資產 擬售後租回2550億元晶片

中央社／ 邦加羅爾1日綜合外電報導
英國金融時報今天引述消息人士報導，雲端巨擘亞馬遜（Amazon）正尋求透過一個新的投資載體，以售後租回方式轉讓約80億美元的高階輝達晶片，藉以改善其資產負債表。 美聯社
英國金融時報今天引述消息人士報導，雲端巨擘亞馬遜（Amazon）正尋求透過一個新的投資載體，以售後租回方式轉讓約80億美元的高階輝達晶片，藉以改善其資產負債表。 美聯社

英國金融時報今天引述消息人士報導，雲端巨擘亞馬遜Amazon）正尋求透過一個新的投資載體，以售後租回方式轉讓約80億美元的高階輝達晶片，藉以改善其資產負債表。

路透社報導，亞馬遜近幾週來已與投資人洽談，評估市場對此80億美元（約新台幣2550億元）交易的意願，這項交易計畫將把亞馬遜置於美國資料中心的數萬顆輝達（Nvidia）Grace Blackwell晶片，轉移至一個特殊目的載體（SPV）。

金融時報表示，亞馬遜隨後將租回這些高階AI晶片，此特殊目的載體則會以發行債券的方式，向外部投資者募集資金。

報導補充說，亞馬遜透過將昂貴的半導體資產轉讓給投資者，可讓其在資產負債表上採取輕資產（Asset-light）營運模式。

金融時報並說，亞馬遜計劃開放外部投資者認購該載體最高10%的股權。

報導指出，本次提議交易中的晶片係由亞馬遜購買或租賃，目前已安裝於美國5個州（包含內華達州與維吉尼亞州）的十幾個資料中心內。

亞馬遜與輝達在正常上班時間之外，均未立即回應此報導之置評請求。

亞馬遜 晶片 金融時報 Amazon 輝達

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