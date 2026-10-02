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博通AI布局再添財源 傳華爾街組600億美元融資 助Anthropic取得晶片

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
博通希望賣出更多晶片和資料中心設備來挑戰輝達（NVIDIA），另一方面，Anthropic等AI業者也需要更多運算能力。路透
博通希望賣出更多晶片和資料中心設備來挑戰輝達（NVIDIA），另一方面，Anthropic等AI業者也需要更多運算能力。路透

彭博引述知情人士報導，博通（Broadcom）合作的華爾街銀行團正籌辦新一筆600億美元的AI晶片籌資案，協助Anthropic等企業取得晶片和其他關鍵AI基礎設施。

知情人士透露，參與這筆龐大融資的銀行準備寄出聯貸邀請函，為420億美元的A級優先擔保債募資。黑石（Blackstone）則主導180億美元的B級次順位債，旗下多檔基金承諾出資90億美元，其餘將邀集其他投資人參與。

這筆籌資案已醞釀數周，華爾街和矽谷人士密切關注，儘管地方反對興建資料中心，投資人是否仍願意支持AI基礎設施擴建。博通希望賣出更多晶片和資料中心設備來挑戰輝達（NVIDIA），另一方面，Anthropic等AI業者也需要更多運算能力。

熟悉協商的人士8月曾表示，這筆籌資案若能成行，將協助Anthropic等企業取得晶片和其他關鍵AI基礎設施。

這筆籌資為AI基礎設施建設透過舉債籌得數千億美元再添一筆。過去資金大多流向資料中心，但用於晶片和伺服器的籌資交易也愈來愈多。

輝達8月也宣布，和包括黑石在內的六家大型金融機構合作，為AI籌措逾5,000億美元，其中包括協助客戶籌資購買輝達晶片。

此外，黑石投資Anthropic，也帶動旗下專為高資產客戶設立的私募股權基金的績效。

華爾街 博通 晶片 Anthropic 美元 布局 矽谷 彭博

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