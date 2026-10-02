AI時代 職場新人最該練的技能？IBM人才長點出兩項關鍵能力

AI時代，職場新人最該培養哪些能力？IBM人才、領導力與文化長Aparna Nair接受財經媒體CNBC採訪時，點評有兩項能幫助大學畢業生與初階新人在職場上走得更長遠的技能。

她認為，分別是「批判性思考」和「判斷力」。

過去，新人透過實際工作累積判斷力，如今部分工作由AI接手。Nair建議，新人可從查核餵給AI的資料著手，練習辨別資訊是否可靠；遇到情況不明朗時，要能權衡選項，形成自己的看法。

BM於9月公布的全球調查涵蓋1,500名人資長與8,800名員工。57%的人資長認為批判性思考很重要，48%重視不確定情境下的判斷力；員工認同的比率則為49%與29%。

Zapier人才招募資深經理Bonnie Dilber建議，新人應先累積知識與經驗，有自己的看法後再求助AI。接受面試時，可說明哪些工作自己做、哪些交給AI，以及理由，讓雇主看見自己的思考過程。