快訊

亞運電競／雖敗猶榮！中華隊0:3不敵韓國隊摘獲《英雄聯盟》銀牌

亞運射箭／扛住前兩局亂流後回穩 反曲弓中華男團奪銅牌

Nana親自發聲！害羞認愛T.O.P「會好好地交往下去」

聽新聞
0:00 / 0:00

法公債危機加深！借錢成本高過義大利 明年總大選恐再添亂

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
法國財政赤字與政治僵局加深投資人疑慮，推升10年期公債殖利率逼近2002年以來最高。歐新社
法國財政赤字與政治僵局加深投資人疑慮，推升10年期公債殖利率逼近2002年以來最高。歐新社

法國公債正失去投資人的信任。財政赤字降不下來、政治僵局讓刪減支出困難重重，全球債券賣壓因此在法國加倍發作，借款成本如今比義大利還高，後者曾是歐債危機時期的市場焦點。明年法國總統大選還可能讓減赤之路更難走。

彭博資訊指出，法國10年期公債殖利率升至約4.9%，為2002年以來最高水準，與德國公債的利差自5月以來擴大逾一倍，達141個基點。

法國今年原訂將赤字占GDP比率縮減至5%，如今預估將反向擴大到5.5%。總理勒克努（Sébastien Lecornu）周四提出明年節省540億歐元的預算方案，但國會沒有任何陣營過半，預算攻防可能讓他領導的政府垮台。

彭博指出，法國政府債務已接近GDP的120%，幾乎是德國的兩倍，部分投資人甚至將法國與希臘相提並論。美國銀行對歐洲基金經理人的調查顯示，法國是未來12個月最不受青睞的市場。

管理12兆美元資產的先鋒集團（Vanguard）國際利率主管Ales Koutny向金融時報表示，法國信用持續惡化，如果明年總統大選候選人還主張放寬財政，法德利差可能突破150個基點，也可能再遭降評。

彭博提醒，法國在歐洲舉足輕重，債務問題可能透過債市蔓延，並削弱歐洲推動共同政策的能力。

不過，市場並非全面看空。皇家倫敦資產管理（Royal London Asset Management）基金經理Gareth Hill認為，許多疑慮已反映在價格中，該公司趁殖利率上升買進，押注法債表現將優於義大利與德國公債。

公債 借錢 義大利 大選 法國 歐洲 債務

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「歐債危機2.0」蠢蠢欲爆？分析師：這回震央在法國 6警訊全中了

全球公債殖利率竄升有10大原因 不只是AI、油價和債務那麼簡單

今晨國際頭條一次看／全球債市震盪 美國死刑執行失敗

美10年期公債殖利率衝高 恐陷入賣壓「惡性循環」

相關新聞

FT：亞馬遜擬賣80億美元輝達晶片再租回 AI投資另闢財源

英國金融時報引述知情人士報導，亞馬遜正尋求透過新設的特殊目的公司（SPV），將大約80億美元的先進輝達晶片轉售給外部投資人，以改善財務結構。這家雲端巨人過去幾周已和投資人洽談，探詢參與意願。

美股藏了顆雷！路透：震盪一來 這類基金恐爆逾1,000億美元賣盤

美股今年持續走高，卻也埋下了一個可能放大跌勢的風險。路透報導，德意志銀行研究數據顯示，有一類會隨著市場波動而自動調整持股的系統性基金，股票配置已逼近歷史高檔，巴克萊估算，一旦市場轉向，即使只是「溫和偏空」情境，也可能觸發超過1,000億美元的賣盤。

法公債危機加深！借錢成本高過義大利 明年總大選恐再添亂

法國公債正失去投資人的信任。財政赤字降不下來、政治僵局讓刪減支出困難重重，全球債券賣壓因此在法國加倍發作，借款成本如今比義大利還高，後者曾是歐債危機時期的市場焦點。明年法國總統大選還可能讓減赤之路更難走。

AI時代 職場新人最該練的技能？IBM人才長點出兩項關鍵能力

AI時代，職場新人最該培養哪些能力？IBM人才、領導力與文化長Aparna Nair接受財經媒體CNBC採訪時，點評有兩項能幫助大學畢業生與初階新人在職場上走得更長遠的技能。

博通AI布局再添財源 傳華爾街組600億美元融資 助Anthropic取得晶片

彭博引述知情人士報導，博通（Broadcom）合作的華爾街銀行團正籌辦新一筆600億美元的AI晶片籌資案，協助Anthropic等企業取得晶片和其他關鍵AI基礎設施。

全球公債殖利率漲不停 彭博剖析10大原因

近來全球公債殖利率勁揚，原因何在、還會升到什麼地步，引起市場熱議。以下是彭博資訊整理的十大因素。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。