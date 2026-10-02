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美股藏了顆雷！路透：震盪一來 這類基金恐爆逾1,000億美元賣盤

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美股波動率降至低檔，波動率控制基金股票配置逼近歷史高檔，一旦市場震盪升高，恐觸發逾1,000億美元賣盤、放大跌勢。路透
美股波動率降至低檔，波動率控制基金股票配置逼近歷史高檔，一旦市場震盪升高，恐觸發逾1,000億美元賣盤、放大跌勢。路透

美股今年持續走高，卻也埋下了一個可能放大跌勢的風險。路透報導，德意志銀行研究數據顯示，有一類會隨著市場波動而自動調整持股的系統性基金股票配置已逼近歷史高檔，巴克萊估算，一旦市場轉向，即使只是「溫和偏空」情境，也可能觸發超過1,000億美元的賣盤。

所謂「波動率控制基金」，買賣不依靠經理人的主觀判斷，而是機械式地根據市場波動度調整部位。

市場愈平靜，這類基金愈敢加碼；一旦震盪突然放大，則被迫減碼。換句話說，日後若碰上意外衝擊，需要賣出的股票可能也很多。

隨著標普500指數今年上漲約12%，實際波動率降至數個月低點，這類基金持續加碼，股票配置已升至2010年以來的第98百分位，也就是過去16年僅約2%的時間比現在更高。這意味它們繼續加碼的空間很有限了，一旦行情逆轉，減碼空間卻很大。

巴克萊美國股票衍生品研究主管Stefano Pascale以典型的10%波動率目標基金估算，目前股票配置約88%。如果市場更平靜，配置最高可能升至99%，帶來大約250億美元額外買盤；但萬一進入「溫和偏空」情境，配置可能驟降至40%以下，模型推算的賣股規模可能超過1,000億美元。

換言之，潛在賣盤是新增買盤的四倍以上。Pascale指出，這是「非常大的不對稱」。

風險不只來自波動率控制基金。另一類追蹤價格趨勢的商品交易顧問（CTA），股票配置也已升至歷史第82百分位。瑞銀8月底估算，若市場出現兩個標準差左右的波動，下跌時可能觸發的賣盤規模，是上漲時買盤的五倍。

不過，這不代表美股一跌，就一定出現1,000億美元賣壓。波動率控制策略的資產規模估計約3,000億至5,000億美元，遠小於標普500約66兆美元市值。真正的風險是，一旦市場遭遇衝擊，這些基金可能同時機械式減碼，進一步放大原本的跌勢與市場波動。

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