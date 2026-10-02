聯準會兩高層釋鴿 10月升息機率大減

美國聯準會（Fed）高層釋出本月在利率決策上應會按兵不動的訊號，表示利率決策官員「需要更多時間」判斷是否有必要再次升息。

英國「金融時報」指出，繼稍早紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）表態不必急於升息後，聯準會負責貨幣政策的副主席傑佛森（PhilipJefferson）今天成為又一淡化市場升息預期的高層決策官員。市場原本預期聯準會最快將在10月28日的下次利率決策會議升息。

傑佛森說：「自9月會議以來，各期限公債殖利率進一步走高，顯示投資人正在重新評估不斷變化的總體經濟情勢。我與同僚們須作出判斷，而這恐需更多時間。」

聯準會今年9月進行3年來首次升息，將利率調高1碼升至3.75%至4%的區間，當時跡象顯示通膨壓力仍過高。

9月升息後美債殖利率持續上升，市場研判為遏止恐有過熱風險的經濟，利率可能還要進一步上調，預測聯準會10月會升息的機率上週一度升至逾60%。

傑佛森與威廉斯都是聯準會利率決策體系中最具份量的成員；威廉斯同時也是聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席。

芝加哥商品交易所集團（CME）追蹤聯邦資金期貨的數據顯示，市場目前預期聯準會10月升息1碼的機率已降為26%。