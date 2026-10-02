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Google太空資料中心計畫迎來首次實測！TPU晶片成功入軌 衛星運作正常

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
搭載Google自研AI晶片的原型衛星在舊金山Planet Labs設施內的樣貌。Planet Labs
搭載Google自研AI晶片的原型衛星在舊金山Planet Labs設施內的樣貌。Planet Labs

Google把AI晶片送上太空的計畫，已進入首次在軌實測階段。母公司Alphabet周四（1日）透過SpaceX獵鷹9號火箭，將搭載自研AI晶片的原型衛星送入軌道。Google隨後確認，研究團隊已與衛星取得聯繫，運作符合預期。

CNBC報導，這次SpaceX的Transporter-18發射任務從加州范登堡基地升空，並在當地時間下午1時前成功部署全部酬載。其中包括衛星業者Planet Labs打造、搭載Google張量處理器（TPU）的太陽能原型衛星。

這場測試屬於Google去（2025）年11月公開的Suncatcher計畫。計畫目標是開發可靠、以太陽能供電，且能在太空持續運作的AI運算設施。資深總監畢爾斯（Travis Beals）在火箭發射後於官方部落格表示，這是長期研究的第一步。

Alphabet表示，低地球軌道衛星可取得近乎持續的日照，太陽能發電量最高可達地面的八倍，未來可望串聯多組衛星群，在軌道上處理更大規模的AI運算。

該公司先前已經在加州大學戴維斯分校的設施中，測試TPU執行AI運算，但晶片在低地球軌道嚴苛環境中的表現，仍待此次任務驗證。

SpaceX也宣布將建造自家的太空資料中心。執行長馬斯克稱，太空資料中心將在兩年內、、最遲三年，成為訓練AI最便宜的方式；營運長夏特威爾（Gwynne Shotwell）則表示，公司將於2027年在太空部署超級運算設施。

不過，業界專家指出，火箭發射成本高昂、運力受限，而且太空資料中心需要能承受極端溫度的晶片與冷卻系統，以及輻射防護措施。軌道壅塞與太空碎片也可能阻礙這類設施的可行性。

Google太空資料中心計畫啟動首次在軌實測，搭載TPU晶片的原型衛星已成功入軌、運作正常；圖為SpaceX獵鷹9號火箭執行Transporter-18發射任務。SpaceX
Google太空資料中心計畫啟動首次在軌實測，搭載TPU晶片的原型衛星已成功入軌、運作正常；圖為SpaceX獵鷹9號火箭執行Transporter-18發射任務。SpaceX

太空 Google 衛星 晶片 實測 SpaceX Alphabet

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