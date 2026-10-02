台日韓當盤子？路透揭阿拉斯加LNG成本逾墨西哥灣兩倍 商業可行性遭疑

美國總統川普9月30日公布南韓2000億美元對美投資方案，並推動其中540億美元投向阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）計畫。不過，這項計畫雖規劃每年出口2000萬噸LNG，建設成本卻可能是美國墨西哥灣沿岸同類計畫的兩倍以上，商業可行性再受關注。

經濟部長龔明鑫4月在立法院備詢時曾表示，阿拉斯加天然氣開發案是國際矚目案件，台灣正衡量投資或直接採買，哪種方式對國家最有利。路透1日報導，川普公布消息後，首爾很快表示，尚未決定是否出資阿拉斯加LNG，將先評估計畫的商業可行性。主要開發商Glenfarne Group估計，阿拉斯加LNG將耗資445億至545億美元，換算每年每100萬公噸產能約需22億至27億美元，遠高於美國歷來提出的任何LNG出口計畫。

相較之下，自俄羅斯入侵烏克蘭以來獲准的新一波美國LNG計畫，每年每100萬公噸產能的平均建設成本通常約為10億美元或更低。Poten & Partners商業情報主管費爾（Jason Feer）說，問題在於亞洲買家是否願意為供應安全支付更高價格，「到目前為止，我們還沒有看到這方面的證據」。

阿拉斯加LNG成本較高，部分原因在於基礎設施。墨西哥灣沿岸出口終端可利用既有天然氣管線網路，取得德州、路易斯安那州及阿帕拉契地區的頁岩氣；阿拉斯加LNG則必須興建一條長1287公里的輸氣管線，估計耗資132億至169億美元，另需大型處理廠。Glenfarne估計，處理設施成本為77億至92億美元，液化終端則需236億至284億美元。

Glenfarne沒有立即回應詢問。執行長杜瓦爾（Brendan Duval）表示，川普的宣布將有助於「匯集阿拉斯加LNG加速邁向最終投資決定及施工所需的資金」。支持者則指出，阿拉斯加LNG具有戰略優勢，運往日本、南韓和台灣等亞洲主要進口國的時間，將明顯短於從墨西哥灣沿岸出貨，有助降低運輸成本。

不過，Rapidan Energy Group全球天然氣與LNG研究主管蒙頓（Alex Munton）表示，這項計畫可能無法達到投資的商業門檻。East Daley Analytics的魏克塞爾（Jack Weixel）則認為，亞洲市場需要穩定、安全的天然氣供應，買家可能因此願意支付更高價格，但加拿大計畫也可能比阿拉斯加LNG更具優勢。

魏克塞爾表示，隨著全球天然氣市場成長，尤其是非OECD國家需求增加，LNG開發商應考慮所有可能方案，但「有些方案會比其他方案更具可行性」。