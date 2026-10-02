整理包／川普擬要求歐洲釋出柴油庫存 美國若禁出口恐掀全球漲價潮

全球柴油供應吃緊，美國總統川普川普周四表示，美國考慮要求歐洲國家釋出柴油庫存。英國金融時報引述知情人士報導，華府已施壓歐洲，警告若不釋出柴油戰略儲備，可能禁止美國柴油出口；歐洲正協商因應，但尚未決定。分析師警告，美國若限制出口，恐使全球柴油短缺惡化，甚至反過來推高美國汽油價格。

歐洲釋出庫存，談到哪一步？

金融時報引述三位知情人士報導，美國政府要求歐洲釋出柴油戰略儲備，並以禁止出口施壓。一位官員透露，歐盟能源執委周四已和法國、德國、英國、義大利及愛爾蘭官員會談，協調共同回應，但未作出釋出庫存的決定。

路透周四報導，美方希望歐盟在六個月內釋出1.2億桶庫存。美國能源部長萊特則表示，隨著農作物收成和冬季取暖需求增加，現在正是協調釋出柴油儲備的時候，並說對歐洲願意配合「深具信心」。

國際能源總署（IEA）成員3月同意在全球釋出4億桶緊急儲備。歐洲當時承諾釋出3,270萬桶政府庫存和7,480萬桶業界儲油，其中七成為石油製品。署長畢羅（Fatih Birol）表示，歐洲已釋出很大一部分，但部分國家仍未履行全部承諾。

能源顧問機構Energy Aspects認為，中東和俄烏戰事仍充滿變數，歐洲政府不太可能一次或倉促釋出所有承諾數量，因為戰略儲備是最後的應急手段。德國官員也表示，尚未收到IEA的新要求，並提醒不應擾亂市場。

柴油為何陷入供應危機？

中東和俄烏戰事同時衝擊全球主要柴油出口來源。船貨追蹤機構Kpler指出，中東去年占全球柴油出口19%，俄羅斯占11%，合計近三成。

波斯灣國家8月柴油出口量只剩戰前四分之一，胡塞組織攻擊沙烏地阿拉伯紅海沿岸煉油廠，也打擊供應。烏克蘭加強攻擊俄羅斯煉油廠，促使俄方限制出口，8月出口量只剩5月約兩成的水準。

美國煉油業者大幅增加出口補缺，但已全力生產，仍無法填補全部缺口。美國零售柴油價格上周已漲至歷史高點每加侖6.52美元，目前約6.39美元。歐盟因燃料稅較高，本周平均價格更達每加侖9.63美元，創歷來新高。

柴油是卡車、拖拉機、船舶和重型機具的重要燃料。價格上漲會推高農業、貨運和航運成本，再逐步反映到食品和其他商品售價。

煉油廠為何不能多生產柴油？

煉油廠將原油加工成汽油、柴油等多種產品，各種燃料的產出比例只能有限度調整，無法單獨大幅增加柴油。

美國能源資訊署資料顯示，美國煉油廠每加工一桶、也就是42加侖原油，通常產出11至13加侖柴油和19至20加侖汽油。原油種類和設備配置雖可改變比例，但調整空間不大。

美國若禁出口，誰受衝擊最大？

拉丁美洲和歐洲將首當其衝。拉美約九成柴油進口來自美國，部分國家沒有煉油廠，難以自行補足供應。

歐洲在失去俄羅斯供應後，也更加依賴美國。標普全球估計，歐洲每天進口約150萬桶柴油，其中三分之一來自美國；另一則報導指出，歐洲上月柴油進口近四成來自美國。

Rapidan能源集團總裁麥納利警告，美國禁運將迫使其他國家承受柴油價格大漲。凱投宏觀則認為，衝擊可能堪比俄羅斯2022年入侵烏克蘭後引發的歐洲天然氣危機。

美國國內價格或可短暫下降，但禁運也可能適得其反。若原本供出口的柴油塞滿儲槽，煉油廠就得減少整體產量，連帶壓縮汽油等燃料供應，推高價格。美國石油業也警告，禁運將損害美國作為可靠能源供應國的信譽。

亞洲能避開衝擊嗎？

亞洲通常是柴油淨出口地區，主要仰賴南韓和中國大陸等區域供應商，對美國柴油的直接依賴較低，但仍難避開全球價格上漲。

台灣也是柴油淨出口國。中技社的煉油產業報告明確指出，台灣柴油產量高於國內消費量，並以出口去化；中央社今年4月也報導，台灣是澳洲主要柴油供應國之一。

能源顧問公司Wood Mackenzie指出，歐洲和拉美若轉向其他供應商搶購，將推高各地價格。澳洲和東南亞多國是亞洲主要柴油進口市場，對供應短缺和漲價尤其脆弱。

亞洲柴油價格3月一度突破每桶200美元，9月中雖降至約180美元，仍是戰前兩倍。印尼和馬來西亞等國已補貼能源價格，減輕民眾負擔，但也增加政府財政壓力。

哪些供應有助緩解短缺？

中東柴油出口9月比8月增加30%，但仍遠低於戰前水準。若俄羅斯煉油廠遭攻擊的情況減少，也有助恢復供應，但烏克蘭表示，只要俄方持續攻擊其能源設施，就不會停止。

歐盟6月底緊急柴油庫存約3,600萬公噸，相當於兩個月用量，釋出部分儲油可增加市場供應。

中國大陸則是少數仍有閒置煉油產能的供應來源。Kpler指出，大陸煉油業者8月和9月擴大出口，每月為全球增加近80萬公噸供應，但仍不足以填補中東上月約400萬公噸的缺口。另一則報導引述分析人士指出，大陸已再度限制部分柴油等成品油出口，未來能增加多少供應仍是變數。