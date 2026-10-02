川普想換掉Fed七位理事中多達三人 CNBC潑冷水：他們有法子留任

美國總統川普可能尋求撤換聯準會（Fed）七名理事中多達三人，包括前主席鮑爾（Jerome Powell）、庫克（Lisa Cook）以及巴爾（Michael Barr），但事情沒他想像的容易，三人可能打官司並繼續留任，反而拖累他的政策目標。

財經媒體CNBC報導，聯準會監察長9月30日公布報告，指出總部整修因管理問題增加約10億美元成本，但未發現行政不當行為，也沒有移送刑事偵辦的依據，更未將超支歸咎於鮑爾或個別理事。川普仍要求司法部長布蘭奇（Todd Blanche）檢視報告，並抨擊鮑爾「是一場災難」，不該留在理事會。

另外兩起爭議涉及庫克的房貸申請，以及巴爾任內對矽谷銀行的監管。最高法院6月已允許庫克在訴訟期間留任；矽谷銀行倒閉案的初步調查，也未認定巴爾個人應負責。

Fed前法律顧問艾瓦雷茲（Scott Alvarez）指出，三人都有提告並留任的動機，川普可能反而妨礙自己的政策目標。

鮑爾的理事任期至2028年1月，已表明會留任直到法律威脅完全解除。

Fed將於10月28日公布利率決策，距11月3日期中選舉僅數日。CNBC分析指出，川普迫使Fed改變近期升息決定的能力有限。