Fed二重量級官員表態讓本月升息機率驟降 蘿根仍喊至少再升2碼

聯準會（Fed）官員對升息路徑分歧加深。紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯和Fed副主席傑佛森主張先觀察數據，使10月升息機率從約70%驟降至25%；達拉斯聯邦準備銀行總裁洛根卻認為仍須升息至少2碼，Fed理事庫克則警告AI建設熱潮可能成為2027年的主要通膨風險。

威廉斯周二表示，目前沒有急迫需要調整貨幣政策，今年內再升息1碼（0.25個百分點）可能較為適當。傑佛森周四也說，未來政策調整應仔細檢視數據趨勢、經濟展望和風險平衡，官員可能需要更多時間作出判斷。

兩人的談話促使投資人大幅降低Fed在10月27日至28日會議升息的押注。聯邦資金期貨顯示，本月升息機率已降至約25%至28%，低於幾天前約70%。全球主要券商多半預期，Fed今年只會再升息一次，時點將落在12月。

Fed在9月會議升息1碼，將聯邦資金利率目標區間提高至3.75%至4%，是三年來首次升息。決策官員當時的預測中位數顯示，今年至少還會升息一次。

8月個人消費支出（PCE）物價指數年增3.4%，雖仍遠高於Fed的2%目標，但沒有比7月升高，也降低市場對連續升息的預期。Fed主管監管副主席鮑曼也表示，央行需要更多時間了解經濟的根本趨勢。

不過，在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有表決權的蘿根周四表示，9月升息只是「第一步」。她目前估計，利率目標區間還須提高至少2碼，才能適當兼顧充分就業和物價穩定。再升息幾次，也可抵銷Fed去年秋季為防範經濟風險而降息3碼的效果。

蘿根並未主張在哪一次會議升息。她指出，美國公債殖利率近幾周大幅上升，起初反映市場看好經濟成長，並認為中性利率可能提高；部分模型如今顯示，期限溢酬也在上升。期限溢酬是投資人持有長期債券，而非短期債券所要求的額外報酬。

她表示，期限溢酬升高可能使經濟降溫，降低Fed進一步收緊貨幣政策的必要。她將持續觀察殖利率、金融情勢和經濟數據，判斷利率升至何種程度才能適度壓抑景氣，使通膨回到正軌。

明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里同樣認為利率仍須上升，但對下次升息是否應落在10月沒有明確看法。他目前預測，今年還會升息一次，明年再升一次；如果經濟比預期更有韌性，通膨也更為頑強，利率可能須升得更高。

庫克周四則把AI基礎建設列為另一項通膨風險。她表示，資料中心和相關設施的大舉興建，已推高晶片、電氣零組件和建材價格，這些壓力可能不會迅速消退。

庫克說，AI建設熱潮沒有放緩跡象，她擔心提升生產力所帶來的通膨降溫效果何時才會浮現，以及下一波供應瓶頸會出現在哪裡。中東衝突造成的地緣政治風險，又使問題更加複雜。

她表示，供應鏈瓶頸遍布各處。部分資料中心業者告訴她，目前掌握的材料僅足以支應未來一至五年的需求，工程進度仍取決於供應能力。人力也是限制之一，美國缺少足夠的電工，勞動人口老化也正在減少技術工人的供給。

庫克指出，近年供給衝擊的影響比預期持久，而且發生得愈來愈頻繁。央行過去通常不會以升息因應戰爭或油價造成的供給衝擊，以免傷害就業和產出；如今適當的政策反應，還須考量衝擊來自哪個產業、當時的供需情勢，以及是否推升民眾的通膨預期。

市場雖普遍預期Fed將再度升息，花旗的看法卻不同。花旗研究美股策略主管克榮納特（Scott Chronert）表示，Fed可能按兵不動至明年年中，之後在2027年年中開始降息。相較之下，芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預估Fed在12月升息的機率約為85%。

克榮納特也承認，僅靠9月升息，可能不足以讓市場相信Fed決心壓低通膨，因此再升息一至兩次，反而可能使投資人更相信央行政策保持穩定。他表示，即使Fed再升息一次，市場也可能把它解讀為正面消息。