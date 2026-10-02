今晨國際頭條一次看／全球債市震盪 美國死刑執行失敗

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

華爾街日報

全球債市震盪加劇 歐洲公債遭槓桿平倉放大賣壓

The Global Bond Rout Is Getting Messy

摘要

全球政府債券連月賣壓週四出現分化，美債因避險買盤回穩，法國、義大利與希臘公債殖利率卻急升；熱門槓桿交易平倉加劇歐洲震盪。法國10年債與德債利差擴至1.4個百分點，為歐債危機以來最高。

為何重要

債市壓力已從同步賣壓轉向歐洲局部失序，槓桿部位平倉可能進一步放大政府融資與金融市場波動。

華盛頓郵報

川普政府轉撥歐洲中東軍援 5200萬美元改投拉丁美洲

Trump defies Democrats, diverts aid for Europe to Latin America instead

摘要

華郵引述三名美國官員指出，川普政府把原先核准給斯洛伐克、北馬其頓、突尼西亞與伊拉克的5200萬美元軍援，轉撥巴拿馬、秘魯、厄瓜多與哥倫比亞。國務院稱此舉符合優先西半球的國安戰略，民主黨議員則質疑違反法定限制。

為何重要

資金原由國會指定支援受俄烏戰爭影響國家，轉撥爭議同時牽動行政權與國會預算權，以及美國對歐安全承諾。

金融時報

美房貸利率單週跳升0.25個百分點 30年期利率升至7.28%

US mortgage rates jump the most in four years in blow to housing market

摘要

美國30年期固定房貸平均利率一週升0.25個百分點至7.28%，創2022年10月以來最大單週升幅，也是2023年底以來最高。金融時報指出，公債賣壓與升息預期推高借貸成本，在房價仍處高檔之際進一步壓抑購屋需求。

為何重要

房貸利率重返7%以上，將再壓縮住房負擔能力，也把債市震盪直接傳導到房市與家庭財務。

衛報

田納西死刑執行失敗 派克命危州長暫停今年處決

Tennessee suspends executions as Christa Pike’s lawyer says failed lethal injection leaves her in critical condition

摘要

田納西州死囚派克接受兩劑戊巴比妥後仍存活，派克律師稱她目前情況危急並接受救治。州長宣布暫停今年剩餘死刑執行並下令獨立調查；派克律師並稱執行過程使用七支針，其中一支拔出時彎曲。

為何重要

田納西今年第二度無法完成死刑執行，州政府全面檢討程序，也使注射死刑的可靠性與監督機制再受檢視。

路透

全球債市拋售加劇 美10年債殖利率一度創24年新高

Global bond rout deepens, pushes US Treasury yields to 24-year peak

摘要

全球公債週四再遭拋售，美國10年期公債殖利率一度升至5.34%，創2002年以來最高；法國10年債殖利率逼近5%，英國30年債則突破6%。路透指出，能源成本推高通膨，加上AI與資料中心投資擴張資金需求，都在推升殖利率。

為何重要

美國10年債殖利率是全球借貸重要基準，若長期維持高檔，企業、房貸與政府利息支出都會同步增加。

美聯社

田納西死刑執行失敗全紀錄 兩劑藥物後派克仍呼吸

How Tennessee’s failed execution of Christa Pike unfolded, minute-by-minute

摘要

美聯社逐分鐘還原田納西死囚派克的死刑執行：她接受兩劑戊巴比妥後仍持續呼吸並發出鼾聲，晚間由救護車送醫，隔天下午仍情況危急。州長下令檢討程序，並延後今年另一場死刑執行。

為何重要

死刑在兩劑藥物後仍未完成，暴露現行注射流程在失敗後處置與緊急救治上的制度缺口。

（本文與AI協作）