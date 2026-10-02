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美中600億美元商品降關稅沒時間表 年終購物季恐等不到

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
葛里爾周四在密爾瓦基舉行的20國集團（G20）貿易部長會議上發表談話。美聯社
葛里爾周四在密爾瓦基舉行的20國集團（G20）貿易部長會議上發表談話。美聯社

美國貿易代表葛里爾表示，美中貿易委員會近日建議調降總值600億美元商品關稅，但沒有實施的時間表。

葛里爾周四在密爾瓦基舉行的20國集團（G20）貿易部長會議上說：「我們必須遵循法定程序。」他並說，委員會的建議可能納入日後的關稅措施。

葛里爾舉例說，美國貿易代表署目前正在調查產能過剩問題，如果最後提議針對中國大陸採取救濟措施，兩國可透過委員會，找出可由雙方協調管控貿易的商品領域。

他表示，這套機制須徵詢公眾意見，經過意見徵詢程序，最後再依法決定是否採納委員會的建議。這些程序走完需要時間，美國消費者恐怕來不及在年終購物季之前享受到關稅調降的好處。

根據美中貿易委員會協商的方案，兩國將各自調降總值300億美元非敏感商品的關稅。這套政府間機制在川普5月訪問北京後首度公布，並在中國大陸國家主席習近平9月訪問華府後開始運作。

依照這項安排，美國可用較低關稅向中國大陸出口肉類、乳製品等商品；中國大陸輸美商品則包括小型家電、玩具和節慶裝飾品。

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