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台積電ADR漲0.7% 台指期跌223點

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周四終場翻紅上漲0.7%，收在459.20美元，較台北交易溢價17.1%。

台指期夜盤收盤跌223點至48,475點，跌幅0.5%。台灣加權股價指數周四漲413.36點，收在48,353.49點。台積電（2330）漲1.2%收在2,510元。

美國股市周四歷經震盪後小幅收高。美國10年期公債殖利率一度升至24年高點，拖累三大指數早盤走低，但殖利率隨後回落，加上聯準會（Fed）官員暗示不急於再次升息，美股終場翻紅。中東情勢升溫推升油價，也使通膨疑慮揮之不去。

道瓊工業指數上漲20.51點，收50,926.56點，漲幅不到0.1%；標普500指數上漲14.91點，收7,666.45點，漲0.2%；那斯達克綜合指數上漲10.54點，收26,871.60點，漲幅不到0.1%。

費城半導體指數上漲1.6%，美光上漲3%，該公司財報和營收展望優於預期，並表示已依供應協議獲得總額320億美元的客戶採購承諾，反映記憶體晶片仍供不應求。輝達（NVIDIA）漲1.1%。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM 2,940.07 +0.66 2,510.00 17.13

日月光投控 ASX 715.97 +0.61 710.00 0.84

聯電 UMC 161.41 +2.94 161.50 -0.06

中華電 CHT 145.82 +0.15 145.50 0.22

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