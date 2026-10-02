美債殖利率衝24年高點後回落…美股終場翻紅 油價破百美元

美國股市周四歷經震盪後小幅收高。美國10年期公債殖利率一度升至24年高點，拖累三大指數早盤走低，但殖利率隨後回落，加上聯準會（Fed）官員暗示不急於再次升息，美股終場翻紅。中東情勢升溫推升油價，也使通膨疑慮揮之不去。

道瓊工業指數上漲20.51點，收50,926.56點，漲幅不到0.1%；標普500指數上漲14.91點，收7,666.45點，漲0.2%；那斯達克綜合指數上漲10.54點，收26,871.60點，漲幅不到0.1%。

費城半導體指數上漲1.6%，美光上漲3%，該公司財報和營收展望優於預期，並表示已依供應協議獲得總額320億美元的客戶採購承諾，反映記憶體晶片仍供不應求。輝達（NVIDIA）漲1.1%，台積電ADR漲0.7%。

美國製造業原料價格指標升高，加深市場對通膨的疑慮，美國10年期公債殖利率早盤一度逼近5.34%，達到2002年以來最高，導致美股下跌。隨著投資人進場買進公債，加上法國財政疑慮帶動避險需求，債市跌勢隨後逆轉。

美國2年期殖利率連續三天下跌，終場降10個基點至4.785%；10年期殖利率下降5.9個基點至5.233%，創逾一個月來最大單日降幅；30年期殖利率下降3.6個基點至5.602%。

Fed副主席傑佛森表示，央行可能需要更多時間判斷經濟走向，再決定是否進一步調整政策。他的說法呼應紐約聯準銀行總裁威廉斯本周的談話，顯示Fed在9月升息後，可能至少等到12月再度升息。

Fed主管監管副主席鮑曼（Michelle Bowman）也表示，央行需要更多時間了解經濟的根本趨勢。明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里則說，他不確定利率須升至多高才能壓低物價，也未斷言下次升息是否會落在10月。

芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預估Fed本月升息至少1碼的機率降至約28%，低於一周前的68.6%。高盛經濟學家認為，10月升息的可能性已經不高，仍預期Fed將在12月升息，但決策官員最後也可能認為沒有必要再升。

經濟數據仍顯示美國景氣穩健。上周初領失業救濟金人數降至19.7萬人，低於市場預估，且連續四周下降。企業9月宣布的裁員人數比8月減少18%，也是2022年以來歷年9月最低。

市場正等待周五公布的9月就業報告。經濟學家預估，非農就業人口增加9萬人，失業率維持在一年低點4.1%。此外，美國8月營建支出增幅優於預期，9月製造業連續九個月擴張，但投入價格上升，也凸顯通膨壓力。

中東情勢升高則推動國際油價大漲。市場憂心美國可能向中東增派航空母艦和兵力，而川普也在考慮再次打擊伊朗。紐約西德州原油上漲2.7%，收每桶92.87美元；布蘭特原油大漲4.4%，收102.31美元。標普500能源股上漲1.9%，在11大類股中表現最佳。

科技股上漲0.8%，軟體股漲1%。埃森哲預估全年營收增幅高於市場預期，股價收在3月6日以來最高。

美泰兒（Mattel）因傳出獲品牌授權業者Authentic Brands Group洽談收購，股價大漲19%。迪士尼則因傳出將裁員並整併部門，重整電視事業，股價下跌3.4%。

房貸利率同步攀升。房地美（Freddie Mac）資料顯示，美國30年期固定房貸利率本周由7.03%升至7.28%，創四年來最大單周升幅。