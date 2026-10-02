美國30年期房貸利率大增至7.28% 創接近3年新高

美國聯邦住宅貸款抵押公司（Freddie Mac，簡稱房地美）今天公布，本週美國30年期固定房貸利率平均值由上週的7.03%升至7.28%，創下4年來最大漲幅，並攀上接近3年來新高。

美聯社報導，美國30年期固定房貸利率已連續6週升高，如今達到2023年11月22日以來最高水準，且本週漲幅是2022年10月以來最大紀錄。相較今年2月底時，這項利率一度跌到5.98%，創2022年底以來新低。

本週美國15年期固定房貸利率平均值也由上週的6.42%升至6.60%，相較於去年同期則為5.55%。

房貸利率升高，除了會使得貸款者每月多付數百美元，壓縮其消費購買力；也可能讓有意購屋的民眾延後行動，影響房市買氣。