燃料價格飆升 川普稱可能要求歐洲釋出柴油儲備

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，華府可能要求歐洲盟邦釋出戰略柴油儲備，以遏止因伊朗戰爭導致價格飆升的情況。

法新社報導，川普在前往德州參加期中選舉造勢活動期間告訴記者：「我們也許會這麼做。他們有一些柴油。」

稍早美國財政部長貝森特（Scott Bessent）已敦促歐洲「立刻」動用儲備。

他在社群媒體貼文中表示：「我們的歐洲夥伴應加速兌現既有承諾，並立刻額外釋出供應，以應對持續發生的供應中斷。」

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）發言人表示，歐盟成員國明天將與歐盟執委會開會，討論如何協調應對燃料價格飆升的問題。

有消息指出，川普政府特別希望法國和德國動用柴油庫存。