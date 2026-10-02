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美國時代雜誌專訪 川普：偉大的台灣晶片公司正對美投資16兆元
美國總統川普在10月1日出版的時代雜誌專訪指稱，「偉大的台灣晶片公司」正投資美國5000億美元（台幣約16兆元）。但他並未透露是哪家公司。
川普9月28日接受時代專訪時，記者提到人工智慧（AI）推動美國經濟成長，但他認為，不只AI，推動經濟成長的是汽車工廠，這些工廠正開始營運，「我們正在美國興建空前多而且大的汽車工廠」，還有很多工廠，輝瑞、所有製藥公司正投資數千億美元。蘋果正投資6億美元。來自台灣的偉大晶片公司正投資5000億美元，輝達執行長黃仁勳也正投資。
川普強調，不只AI推動美國經濟成長，且他不再稱AI，而是改稱SI（超級智慧），中國大陸國家主席習近平也同意改稱SI。
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