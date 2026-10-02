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美歐債券殖利率觸新高 歐股收黑
美歐股市今天下跌，歐洲3大股市都收黑，主因各國公債殖利率持續攀升，以及雖然原油供應近期有所改善，原油價格仍繼續上揚。
法新社報導，美國10年期公債殖利率一度升至5.34%，創下自2002年網路泡沫破裂以來新高。法國與英國10年期公債殖利率也創下2000年代以來的新高，30年期公債因通膨疑慮升溫，亦攀抵數十年來高點。
倫敦FTSE 100指數重挫177.73點或1.68%，收報10428.27點。
法蘭克福DAX指數挫跌259.84點或1.03%，收在24939.35點。
巴黎CAC 40指數下挫129.20點或1.62%，收7835.31點。
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