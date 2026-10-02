美歐債券殖利率觸新高 歐股收黑

全球人工智慧（AI）投資熱潮推升晶片需求，南韓9月出口額大增83.5%，達到創新高的1,209億美元，全年可望突破1兆美元。出口暢旺，讓南韓央行更有條件繼續升息，只不過出口前景仍受保護主義和中東局勢牽動。

2026-10-02 02:24