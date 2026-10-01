太離譜了！長江存儲挖角竊密還申請專利 竟反咬美光還在德國打贏官司

美光9月對中國大陸NAND大廠長江存儲提起訴訟，指控對方挖角旗下重要工程師，非法取得NAND記憶體技術，並把相關技術用於自家產品與專利組合，之後甚至拿這些專利反過來控告美光侵權。

美光主張，長江存儲為快速建立完整智慧財產權組合，刻意挖角熟悉美光核心技術的工程師，再讓他們為與原先工作高度相似的技術申請專利。

美光指出，多名前員工離職時以個人或家庭因素為由，甚至沒有更新領英（LinkedIn）職歷，以掩飾轉投長江存儲。這些人原本負有離職後仍持續有效的保密義務，且曾接觸高深寬比蝕刻、替換閘極、多層堆疊連接、柱體成形與清洗、記憶體I/O電路等3D NAND關鍵技術。美光還發現，多項長江存儲後來拿來控告美光的專利，發明人正是美光前工程師，因此主張其中部分發明其實是在任職美光期間構思，或利用美光營業秘密開發，專利所有權應歸美光。

雙方專利戰始於2023年，長江存儲先在美國控告美光，之後陸續把戰線擴大至中國大陸、英國、德國與歐洲統一專利法院，涉及數十項專利。美光前期主要採取防守，近來才轉為全面反擊，指控長江存儲有系統地把其3D NAND技術納入64層、128層、232層等製程與專利組合。

但美光目前在德國反而吞下敗仗。慕尼黑第一地方法院9月判決，美光侵害長江存儲兩項涉及3D NAND階梯結構與字線接點阻障層的德國實用新型，並核發禁制令，禁止美光在德國提供及銷售侵權產品。美光已提出上訴，並挑戰相關權利效力；若其主張獲法院採信，長江存儲的跨國專利攻勢也可能受到衝擊。