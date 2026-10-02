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美10年期公債殖利率衝高 恐陷入賣壓「惡性循環」

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

美國10年期公債殖利率1日一度上升6個基點至5.34%，創下2002年以來最高，美國公債9月表現為四年來最糟，投資人警告可能已陷入賣壓的「惡性循環」，而且若歷史可為殷鑑，美債10月可能還沒擺脫困境。

賣壓起因是基金業者出於憂心美國公共債務與通膨前景，而且反饋效應可能增強，因為美債殖利率已經漲至特定基金必須賣出美國公債的水準，可能進一步觸發拋售潮，推升美債殖利率。

除了能源成本可能使通膨惡化，技術因素也扮演重要角色。聯博交易部門全球主管史考特說，本周被迫賣出美國長期公債的大型賣家，包括避險基金和不動產投資信託（REITs）。

他指出，隨著利率上漲，美國民眾更不願意提前清償房貸，對持有抵押擔保證券（MBS）的投資人來說，這拉長了抵押貸款的還款期，因此這些持有人賣出美國公債等長期債券，以補償這項轉變。

巴克萊銀行分析師納席卡表示，其他市場也出現類似發展，例如在美債期貨市場有龐大部位的槓桿基金，要重新平衡投資組合。

此外，若歷史可為殷鑑，美債在9月遭遇痛苦打擊後，10月可能更糟。根據FactSet與道瓊市場數據公司資料，2000年來的數據顯示，彭博美國總回報指數9月平均下跌0.04%，為單月表現次差，10月更是墊底，平均跌0.11%。

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