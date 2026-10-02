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美能源投資案…喬不攏
美國總統川普9月30日宣布，南韓計劃支持2,000億美元的美國能源開發案，包括興建八座核電廠、一座德州發電廠，以及阿拉斯加液化天然氣（LNG）出口項目。但南韓隨後反駁，指出美方公布內容，遠超過雙方同意範圍。
據新公布的融資計畫，南韓預計投入約1,000億美元，在美國興建最多八座核電廠。商務部長盧特尼克說，另一項是適德州天然氣發電廠，發電量達6.5 GW，投資額約220億美元。
此外，南韓計劃為阿拉斯加LNG案提供540億美元支持。這項規劃多年的工程，打算將阿拉斯加北坡的天然氣輸往州內其他地區，一部分供當地發電，其餘液化後出口至亞洲。
美國選民對生活成本及川普處理經濟的表現深感不滿，共和黨可能在11月期中選舉失去國會控制權。川普近日接連宣傳對共和黨選情吃緊州別的投資，希望提振選情。
韓媒報導，南韓1日反駁美方暗示兩國已達協議，強調對是否投資阿拉斯加LNG項目與美國核電廠，保有決定權。南韓工業部長金正官說，盧特尼克宣布內容，遠超過雙方的同意範圍，已對他提出抗議。
阿拉斯加LNG計畫需要龐大初期投資，獲利前景存在疑慮，商業可行性一直受到質疑，包括艾克森美孚在內的美國大型企業，也曾因投資回收風險等因素退出。
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