AI好熱…南韓出口額暴增八成 上月衝上1,209億美元新高

全球人工智慧（AI）投資熱潮推升晶片需求，南韓9月出口額大增83.5%，達到創新高的1,209億美元，全年可望突破1兆美元。出口暢旺，讓南韓央行更有條件繼續升息，只不過出口前景仍受保護主義和中東局勢牽動。

南韓關稅廳1日公布，9月出口連續16個月成長，增幅遠高於市場預估的62%，且較8月修正後的68.7%加速成長。今年前三季出口累計達8,145億美元，首次突破8,000億美元，已超越去年全年創下的7,093億美元紀錄。

半導體仍是出口熱潮的主力，相關出口額激增262.8%，達603億美元，創歷來新高，占整體出口近半。受惠於AI代理和AI基礎建設需求，電腦出口也大增435.3%，達70億美元。石油產品出口成長72%，汽車則減少5%。

今年南韓中秋連假落在9月24至26日，去年則在10月，使今年9月工作天數較少。排除工作天數差異後，平均每日出口額更比去年同期大增104.9%。

主要市場需求同步走強，對美國出口大增137%，達243.3億美元；對中國大陸出口增加122.7%，達260.1億美元。對印度和歐盟出口也分別成長50%和21%。同期進口增加26%，高於市場預估的21.5%，貿易順差初估達498.5億美元，高於8月的347.9億美元。

道富銀行亞太總體經濟策略師崔智旭（音譯）表示，9月出口和貿易順差遠遠超越市場和他的預估，他也預期，受比較基期影響，出口增幅將從第4季起放緩，但全球AI投資持續擴大，加上高頻寬記憶體（HBM）價格上漲，仍將支撐出口。

強勁的貿易表現，也支持南韓央行認為經濟足以承受較高利率的判斷。央行8月連續二度升息1碼，將基準利率升至3%，並以AI帶動出口和投資為由，把今年經濟成長預測從2.6%上修至3.3%。

摩根大通則預期，南韓央行將在11月、明年2月及5月各升息1碼，把基準利率推升至3.75%。小摩認為，若晶片帶動的經濟成長加重通膨壓力，金融市場又未承受明顯壓力，利率可能需要升得更高。

通膨仍是央行的重要考量。南韓8月消費者物價年增率加速至3.1%，排除食品和能源的核心通膨率達3.4%，顯示物價壓力依然頑強。不過，出口持續強勁也可能支撐韓元進一步升值，有助抑制輸入性通膨，讓央行在下次升息時機上保有彈性。

晶片熱潮也挹注政府稅收。半導體業獲利和特別股利增加，加上股市熱絡、消費回升，南韓預估今年國稅收入將達478.6兆韓元，比去年增加28%，創歷來新高。