美中AI競賽 互別苗頭

美國AI大廠包括OpenAI、Anthropic、Google、SpaceX在AI模型進展毫不減速，以模型為基礎切入最新的AI代理服務市場，中國大陸雲端服務大廠（CSP）雖處於晶片技術落後、AI晶片採購受限，仍傾盡資源、全力追趕。

大陸CSP廠除了積極在技術上追趕美國大廠，也大手筆採購海外AI算力推進模型應用與AI代理，AI競賽短期內仍是美中互別苗頭。

目前美國除了OpenAI，Anthropic、Google以及SpaceXAI等大廠都在模型領域占一席之地，特別是後發先至的Anthropic，以神話級Claude Fable 5成為全球首屈一指模型，讓OpenAI不敢輕敵，其他對手更忙於跟進。

OpenAI目前是擁有全球最多AI活躍用戶的AI大廠，每周活躍用戶上看12億人，使用OpenAI的企業或組織數量更高達250萬家，成為全球最大的AI廠商。

觀察陸產業陣營，由於受到美國晶片出口管制，以及自研晶片腳步落後等不利因素影響，騰訊、阿里巴巴、字節跳動等大廠AI發展速度仍落後美國，但騰訊、字節跳動等CSP大廠開始啟動海外AI採購合約，仍緊咬美國AI發展進度。