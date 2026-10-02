聽新聞
0:00 / 0:00
新加坡開徵「綠色燃料稅」 全球首創
新加坡將開始對離境航班徵收「綠色燃料稅」，為全球首創之舉。在航空旅行成本已經上漲之際，勢將推高旅遊支出。
彭博資訊報導，10月1日起，預訂明年元旦後從新加坡出發的航班機票，將依艙等及目的地，每張機票將加收1星元（約78美分）至41.60星元不等的費用。這些所得將用於支持永續航空燃料（SAF）的採用，並協助降低航空業對氣候造成的影響。
新徵收的稅費將挹注一個中央機構，由該機構負責採購足夠數量的永續航空燃料，以達成讓永續航空燃料占新加坡整體航空燃料需求1%的初步目標。星國目標到2030年將這一比率提高至3%至5%。
儘管這項額外費用並不高，且不適用於轉機旅客，但新加坡此時推出這項新規，正值航空業因美伊戰爭而面臨航空燃油價格上漲的壓力。國際航空運輸協會（IATA）6月發表的報告指出，機票價格「勢必得上漲」。
先前因燃油成本上升，新加坡民航局已將原定4月實施的這項收費措施延後，貨運航班的徵費則延至明年10月實施。
新加坡直接向旅客收費、為加速採用低污染航空燃料提供資金的做法，與歐洲採取的強制使用規定，以及美國提供稅務優惠的方式形成對比。
根據IATA數據，全球今年的永續航空燃料產量可能達240萬噸，但只能滿足0.8%的需求。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。