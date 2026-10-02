新加坡開徵「綠色燃料稅」 全球首創

新加坡將開始對離境航班徵收「綠色燃料稅」，為全球首創之舉。在航空旅行成本已經上漲之際，勢將推高旅遊支出。

彭博資訊報導，10月1日起，預訂明年元旦後從新加坡出發的航班機票，將依艙等及目的地，每張機票將加收1星元（約78美分）至41.60星元不等的費用。這些所得將用於支持永續航空燃料（SAF）的採用，並協助降低航空業對氣候造成的影響。

新徵收的稅費將挹注一個中央機構，由該機構負責採購足夠數量的永續航空燃料，以達成讓永續航空燃料占新加坡整體航空燃料需求1%的初步目標。星國目標到2030年將這一比率提高至3%至5%。

儘管這項額外費用並不高，且不適用於轉機旅客，但新加坡此時推出這項新規，正值航空業因美伊戰爭而面臨航空燃油價格上漲的壓力。國際航空運輸協會（IATA）6月發表的報告指出，機票價格「勢必得上漲」。

先前因燃油成本上升，新加坡民航局已將原定4月實施的這項收費措施延後，貨運航班的徵費則延至明年10月實施。

新加坡直接向旅客收費、為加速採用低污染航空燃料提供資金的做法，與歐洲採取的強制使用規定，以及美國提供稅務優惠的方式形成對比。

根據IATA數據，全球今年的永續航空燃料產量可能達240萬噸，但只能滿足0.8%的需求。