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博通擬借大廠420億美元
路透看到的美國人工智慧（AI）業者Anthropic的上市說明書透露，半導體業者博通同意借給Anthropic最高達420億美元資金，挹注基礎設施支出，且明年Anthropic將成為博通基礎晶片設計業務的最大客戶，使博通成為Anthropic基礎設施新建領域的核心要角。
這兩家公司的夥伴關係，與Anthropic跟亞馬遜等其他科技業者之間的夥伴關係不同；其他業者主要是對Anthropic提供雲端設施，及分銷Anthropic的Claude模型。
雙方這種關係也成為AI業界「互惠式」資本支出的一大範例。羅斯柴爾德銀行管理合夥人雷陶表示，「這感覺是兩家公司在獨押一注，認為兩公司能夠產生足夠的營收來支持所有的資金需要」。依據融資協議，博通可以指派一位財務合夥人，且這項債權並能轉換成Anthropic的股份。Anthropic在上市說明書中已經註明，IPO完成之前不會賣出任何可轉債。
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