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Fed大樓翻修案有疏失但查無不法 川普再度催促：鮑爾快點辭任

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
聯準會（Fed）大樓正進行翻修，工程超支正好成總統川普修理前主席鮑爾的最好籌碼。 路透
聯準會（Fed）大樓正進行翻修，工程超支正好成總統川普修理前主席鮑爾的最好籌碼。 路透

美國聯準會（Fed）的監察長辦公室9月30日表示，聯準會大樓翻修成本超支案中，並未發現有需刑事移送的事宜，或涉嫌行政不當的證據，但也指Fed確有監管疏失。正好讓總統川普抓到小辮子，再次聲聲催促鮑爾，趕緊辭去Fed理事職務。

根據這份長達120頁的獨立調查報告，翻修工程監管不力的問題，是導致成本超支約10億美元的主因；該工程如今約需耗資204億美元。

之前鮑爾還是Fed主席時，川普一直緊抓翻修工程成本超支的議題，企圖撤換鮑爾，並增加自己對Fed貨幣政策方向的影響力。  

鮑爾拒絕對此報告發表評論，他與川普的長年恩怨，最早可回溯至2018年，當時川普首次批評鮑爾不肯降息。川普2017年底提名鮑爾擔任Fed主席。

川普同日在自家社群平台Truth Social上發文表示，「『慢半拍』鮑爾至少應該要被迫辭去Fed理事。他連一棟大樓都管不好，當然也不應該讓他管理他的高利率政策」，「如果不辭職，他應該要被美國政府以最高層級起訴，無論罪名是貪汙或無能，都是完全無法接受的行為」。

川普表示，他已指示司法部長布蘭奇「研究這份報告，以及決定該怎麼做」。

5月接任Fed主席的華許表示，他將遵循這份報告對計畫管理的建議，聘僱獨立審計人員來「查證至今核銷的成本是否正確和符合法規」。

政府計畫超支十分常見。川普自己一手主導的白宮宴會廳翻修工程，預算規模已比初估至少翻增一倍，達到4億美元。

Fed 鮑爾 川普

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