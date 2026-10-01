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美股早盤／四大指數齊揚！AI股帶動10月開局走高 台積電ADR微漲

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
10月第一個交易日，美股四大指數早盤全面上漲。 路透
10月第一個交易日，美股四大指數早盤全面上漲。 路透

儘管美國公債殖利率飆高，美股四大指數1日早盤均上漲，投資人持續買進AI相關類股，為新一個交易月揭開序幕。台積電ADR微漲0.04%。

道瓊工業指數上漲195點，漲幅0.38%，標普500指數上漲0.34%，那斯達克指數上漲0.54%。費城半導體指數上漲0.55%

美光雖然才剛公布極為亮眼的財報，上季營收成長至四倍。但股價早盤先小漲後轉為下跌1%。彭博新聞9月30日報導，美光目前的利潤率高達87%，但公司計畫提高員工薪資，這將壓縮華爾街原先預期的利潤率。

輝達（NVIDIA）和博通（Broadcom）則是在早盤走高，分別上漲0.15%、0.81%。美光股價今年截至周三收盤，已經上漲270%。

Google公布最新的Gemini模型，母公司Alphabet股價早盤上漲1.57%，提振市場多頭情緒。

9月間，科技股引領大盤走勢，當時基準指數中的多數股票下跌。10月開局早盤此一模式仍然延續，大多數科技業以外的股票走弱或持平。

儘管投資人最關注的兩大問題，石油價格和利率的問題依然存在，市場仍以上漲開啟10月的交易。美國10年期公債殖利率周三升至接近2002年以來未見的水準，30年期公債殖利率也達到類似水準。前者上升1個基點，至 5.298%；後者則升至 5.64%。

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