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債券天王岡雷克：美股如「空心樹」 隨時可能折斷

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
有「債券天王」之稱的岡雷克。路透
有「債券天王」之稱的岡雷克。路透

有「債券天王」之稱的岡雷克（Jeffrey Gundlach）再次對美股示警，指出市場漲勢僅限少數業者，美股有如即將折斷的空心樹。

雙線資本公司執行長岡雷克，接受羅森伯格研究公司總裁羅森伯格（David Rosenberg）訪問時，提到他家附近的百年銀楓樹，最近樹幹斷裂，差點砸中煙囪。這時他才發現一年前看來狀況不錯的老樹，其實樹幹完全中空，瀕臨徹底凋零。「這讓我想到，今日的市場正是如此。」

岡雷克表示，雖然標普500指數逼近空前高點，參與漲勢的企業愈來愈少，市場廣度（breadth）極差。他說，標普500多處腐壞，但外表還看不出來，要等到樹幹斷落，才會看到市場內部中空，一如那棵大樹。

研究顯示，標普500成分股中，八成個股較52周高點至少回檔10%，符合技術分析的「修正」定義，另有39%較高點低了39%，意味落入熊市。

岡雷克看法較悲觀，9月中旬才說，下一次美國經濟衰退可能引發債務危機，推升美國長天期公債殖利率大幅走高。這代表將打破數十年來認為債券在經濟混沌時總能扮演避風港的傳統觀念。他還對AI交易發出警訊，表示他想要遠離這數十年來最熱門的投資主題。

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