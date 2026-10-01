新加坡首起AI個資外洩事件 美珍香逾9.5萬顧客遭殃

新加坡品牌美珍香員工使用人工智慧工具操作不當，造成逾9萬5000名顧客的電子信箱地址外洩，為當地首起與AI有關的個資外洩事件。新加坡媒體報導指出，此事件與美珍香在操作AI工具前，未進行充分測試及缺乏審查流程有關。

聯合早報等新加坡媒體報導，當地品牌美珍香員工「因操作AI工具不當，導致超過9萬5000名顧客的電子信箱地址外洩」，為新加坡首起與AI有關的個資外洩事件。

根據新加坡個人資料保護委員會（Personal DataProtection Commission）21日公布資料，這起個資外洩事件發生於今年4月25日，美珍香隨後予以通報。

資料顯示，一名美珍香員工原本想利用AI工具生成程式碼，將公司宣傳內容同時寄送給大批顧客，但操作過程發生錯誤，導致同一批電子郵件的收件者可以看到彼此的電子信箱地址。

這起事件涉及9萬5364名顧客，但電子郵件是分批寄送，每批有1000名收件人。換言之，每名顧客的電子信箱地址在未經同意的情況下，會被同批電子郵件中的另外999名收件人看到，而非向全部9萬5000多名顧客公開。目前尚無證據顯示遭外洩的地址被濫用。

對此，美珍香實施雙層認證檢查流程，要求群發電子郵件須經多名員工檢查後才能寄出。個人資料保護委員會接受美珍香提出的自願承諾書（voluntaryundertaking），內容包括針對AI輔助程式開發建立監管框架、採用完整的軟體開發流程、強化系統部署前的審查，以及制定事件應變措施。

此外，美珍香也須導入自動技術限制，避免同一封電子郵件顯示多名收件人的電子信箱地址，並為所有參與系統開發、審查及部署的技術人員制定資安意識培訓計畫（awareness training program）。若美珍香未能遵守承諾內容，當局可發出指令要求公司履行相關承諾。